Neue Sitzgarnitur für die Gemeinschaft in Flammersbach

(wS/we) Wilnsdorf 03.12.2024 | Der SGV Flammersbach e. V. freut sich über eine neue Sitzgarnitur im Ort. Zwei in die Jahre gekommene Holzbänke wurden durch eine moderne Sitzgruppe mit integriertem Tisch ersetzt, die ab sofort allen Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung steht. Die Umsetzung des Projekts erfolgte im Rahmen der Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort und wurde durch den Westenergie-Mitarbeiter und Projektpaten Jens Stötzel maßgeblich unterstützt.

„Mit der neuen Sitzgarnitur schaffen wir nicht nur eine komfortable Möglichkeit für eine Pause, sondern auch einen einladenden Treffpunkt für alle, die Flammersbach besuchen oder hier leben“, betonte Werner Kölsch, Vorstandsmitglied des SGV Flammersbach.

Die Investition in die neue Sitzgruppe ist Teil des Engagements des SGV Flammersbach, öffentliche Plätze im Ort weiter aufzuwerten und für die Gemeinschaft zugänglich zu halten. Die neue Sitzgruppe befindet sich an einem zentralen Ort in Flammersbach und bietet einen idealen Platz für Spaziergehende, Familien und Besuchende, um die Natur zu genießen und zur Ruhe zu kommen.

„Wir hoffen, dass die neue Sitzgruppe von der Gemeinschaft gut angenommen wird und sich zu einem beliebten Treffpunkt entwickelt“, ergänzte Jens Stötzel . Der SGV Flammersbach freut sich, mit diesem Projekt einen weiteren Beitrag für die Erholung und Geselligkeit im Ort leisten zu können.

Die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort existiert bereits seit dem Jahr 2005.

Dabei unterstützt Westenergie das soziale und ehrenamtliche Engagement ihrer Mitarbeitenden mit einem Materialzuschuss von bis zu 2.000 Euro. So konnten bereits zahlreiche Maßnahmen in verschiedensten Bereichen wie Bildung, Soziales, Kultur, Sport, Nachhaltigkeit und Klimaschutz realisiert werden.

Projektpate Jens Stötzel (rechts) zusammen mit den Vorstandsmitgliedern des SGV Flammersbach (v. l. n. r.) Werner Kölsch, Erwin Adam, Anette Brenndörfer, Thomas Kolb, Oskar Brenndörfer, Reinhard Klein mit Enkel Robin sowie Christof Berg freuen sich über die neue Sitzgarnitur. Foto: Westenergie AG / Jens Stötzel

