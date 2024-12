Prokura und Erfahrung: Alexander Finke wird Teil der TuS Ferndorf Geschäftsleitung

(wS/Red) 06.12.2024 | Erfahrener Branchenkenner bringt frischen Wind in die Klubentwicklung

Der TuS Ferndorf hat einen wichtigen Schritt in seiner Weiterentwicklung gemacht und verpflichtet Alexander Finke ab dem 1. Januar 2025 als neues Mitglied der Geschäftsleitung. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Handball erhält Finke zudem Prokura in der TuS Ferndorf Handball GmbH. Der Klub setzt damit auf eine breitere Aufstellung, um die sportlichen und wirtschaftlichen Herausforderungen in der 2. Handball-Bundesliga noch besser zu meistern.

Erfahrung aus zwei Handball-Traditionsvereinen Alexander Finke war zuletzt Geschäftsleiter Finanzen und Organisation beim VfL Gummersbach und davor in verschiedenen Positionen bei der HSG Wetzlar tätig. Mit über 15 Jahren Branchenerfahrung hat er sich einen Namen als Experte gemacht, der

nicht nur ein breites Netzwerk, sondern auch umfangreiche Kenntnisse in Bereichen wie Finanzen, Marketing, Organisation, Digitalisierung und Sponsoring mitbringt. „Der TuS Ferndorf hat in der 2. Bundesliga eine besondere Position: ein Traditionsverein mit einer starken Bindung zur Region und gleichzeitig klaren Ambitionen für die Zukunft. Ich freue mich darauf, diesen Weg aktiv mitzugestalten“, sagt Alexander Finke. „Ein besonderer Dank geht an meinen aktuellen Arbeitgeber, die TransPak AG, ein europaweit agierender Verpackungsmittelhändler, der mir die Möglichkeit gibt, dieses Engagement zusätzlich einzugehen.

Eine Verstärkung mit Weitblick

„Mit Alexander Finke gewinnen wir jemanden, der nicht nur über umfassende Expertise verfügt, sondern auch weiß, wie man Strukturen aufbaut und weiterentwickelt“, erklärt Mirza Sijaric, Geschäftsführer und sportlicher Leiter des TuS Ferndorf. „In einer Liga, in der der Wettbewerb auf allen Ebenen wächst, ist es für uns entscheidend, professionell und strategisch aufgestellt zu sein. Alex wird dazu einen wesentlichen Beitrag leisten.“

Fokus auf nachhaltige Partnerschaften

Dirk Stenger, Leiter Sponsoring und Marketing, hebt besonders die Bedeutung der neuen Verstärkung für die Vermarktung hervor: „Der Handball steht vor großen Herausforderungen, gerade im Bereich Sponsoring. Alex bringt ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse von Partnern und Sponsoren mit. Er wird uns helfen, nachhaltige und innovative Ansätze in der Vermarktung zu entwickeln und so die Marke TuS Ferndorf weiter zu stärken.“

