Rekord am „Stilling“: Lotte ist das 2000. Baby

(wS/dia) Siegen 20.12.2024 | Erstmals in der Geschichte der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin im Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen erblicken mehr als 2000 Kinder das Licht der Welt

Das gab es noch nie: In der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling wurde am 19. Dezember das 2000. Baby binnen eines Jahres geboren. Lotte heißt die „Rekordhalterin“.

Mit einem Geburtsgewicht von 3330 Gramm und einer Größe von 50 Zentimetern erblickte das Mädchen um 6.15 Uhr auf natürlichem Wege das Licht der Welt an der Siegener Wichernstraße.

Bereits nach wenigen Stunden durfte die kleine Lotte nach Hause und dort ihre Schwester Klara kennenlernen.

Denn die Familie hatte sich für eine ambulante Geburt entschieden. Sind Mutter und Kind wohlauf, können dabei beide nach kurzer Überwachung im Kreißsaal nach Hause. Oberärztin Dr. Senem Elena Alsat-Krenz erläutert: „Mit der ambulanten Geburt ermöglichen wir den Eltern eine hohe Sicherheit während der Geburt und zugleich ein frühes Einleben in der neuen familiären Umgebung.“

Schon seit einigen Jahren steigen die Geburtenzahlen am „Stilling“ stetig an. Mit der Geburt von Lotte, dem 2000. Baby, wurde die magische Marke erstmalig in der Geschichte des Diakonie Klinikums erreicht. „Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken, ist eine Ehre für uns“, sagt Chefärztin Dr. Flutura Dede. Ihr Dank galt insbesondere auch der großen Mannschaft aus Pflegekräften, Hebammen und Ärzten: „Alle zusammen haben im Jahr 2024 Höchstleistungen vollbracht.“ Zugleich freut sich die Chefärztin, dass das Konzept der familienorientierten Geburtshilfe mit höchster Sicherheit für Mutter und Kind so gut angenommen wird.

Gemeinsam mit der pflegerischen Leiterin der Wochenbettstation Steffi Panz, der Leitenden Hebamme Bianka Bienerth und Oberarzt Dr. Tim Lukas Hassel gratulierte Dr. Senem Elena Alsat-Krenz auch im Namen der Chefärztin den glücklichen Eltern Svenja und Julian Hudel sowie auch Lottes zweijähriger Schwester Klara. Die junge Familie wohnt in Mittenaar im mittelhessischen Lahn-Dill-Kreis.



