Saßmannshausen: Feuerwehr, Rettung und Polizei im Einsatz – Golf rammt parkenden Lkw!

(wS/red) Bad Laasphe – Saßmannshausen. 05.12.2024 | Zu einem spektakulären Verkehrsunfall mussten am späten Mittwochabend (04.12.2024) Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf die B62 zwischen Saßmannshausen und Kunst Wittgenstein ausrücken. Dort war ein Golf gegen einen parkenden Lkw geprallt und hatte dabei den Gastank des Lasters getroffen. Möglicherweise passierte dieser Unfall nicht ganz ohne Grund, denn nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte Alkoholgenuss des Fahrers eine Rolle gespielt haben. Dies wird nun noch abschließend geklärt. Auch war der Unfall kurz vor der Schloßkurve möglicherweise nicht der einzige, der am Mittwochabend auf das Konto des Golffahrers ging: Es gab durch Zeugen Hinweise darauf, dass der Mann kurz vor dem Unfall auch auf der L718 zwischen Fischelbach und Banfe einen Unfall gebaut hatte – und dann wohl von dort geflüchtet war. Dort soll der Golf in die Leitplanken eingeschlagen sein und bereits Fahrzeugteile verloren haben. „Diese Unfallstell müssen wir uns erst noch anschauen, um das genau klären zu können“, berichtete die Polizei vor Ort. Auf der Fahrt von Bad Laasphe in Richtung Saßmannshausen war der Mann jedenfalls nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dort in einen geparkten Lkw geprallt, der auf einem Rastplatz stand. Dabei krachte der Golf zunächst gegen ein Rad der hinteren Achse und im Anschluss gegen den Gastank seitlich unterm Lastwagen. Der Golf wurde von dort abgewiesen und zurück auf die Fahrbahn katapultiert. Erste Hinweise, nach denen der Pkw brennen sollte, bestätigten sich zum Glück nicht. Auch für den im Lkw schlafenden Fahrer endete der Unfall glücklicherweise nur mit einem gehörigen Schrecken.

Der Golffahrer selbst wurde bei dem Unfall jedoch verletzt und wurde mit dem Rettungswagen der DRK Rettungswache Bad Laasphe ins Bad Berleburger Krankenhaus gebracht – in Begleitung des Notarztes und der Polizei. Der Golf hatte nur noch Schrottwert und wurde geborgen und abgeschleppt. Die B62 blieb kurzfristig voll gesperrt.

