Soziale Teilhabe ermöglichen: Senioren-WG und Tagespflege Bethanien holen den Weihnachtsmarkt nach Hause

(wS/dia) Freudenberg 24.12.2024 | Viele Gäste der Tagespflege Bethanien Alchen und viele Bewohner der Senioren-Wohngemeinschaft Alchen würden in der Vorweihnachtszeit gerne die festliche Atmosphäre auf den umliegenden Weihnachtsmärkten genießen. „Einschränkungen der Mobilität oder der Gesundheit, sowie Unsicherheit und Überforderung im Gedränge der Menschen machen vielen älteren Menschen einen Besuch jedoch unmöglich“, weiß Jan Rudolph, Leiter der Senioren WG und der Tagespflege Bethanien Alchen.

„Die pflegebedürftigen Seniorinnen und Senioren haben allesamt schöne Erinnerungen an frühere Besuche auf dem Weihnachtsmarkt“, berichtet Jan Rudolph von vielen Gesprächen. „Sie leiden sehr darunter, nicht mehr daran teilhaben zu können.“

Senioren äußerten Wünsche für den In-House-Weihnachtsmarkt

Um den Senioren trotz der körperlichen Einschränkungen eine Teilhabe an diesem vorweihnachtlichen Erlebnis zu ermöglichen, kamen Jan Rudolph und sein Team auf die Idee, den Weihnachtsmarkt in die Räume der Tagespflege zu bringen. Im Vorfeld wurde erfragt, woran die Seniorinnen und Senioren sich erinnern und was sie am meisten vermissen. Daraus entstanden dann die Ideen für den In-House-Weihnachtsmarkt in der Tagespflege Bethanien Alchen.

In weihnachtlicher Atmosphäre mit Bratwürstchen, Glühwein, Plätzchen, weihnachtlichem Liedgut und gemeinsamem Gesang wurden die Räume der Tagespflege kurzerhand für ein paar Stunden umfunktioniert. Bewohner der WG, Gäste der Tagespflege sowie Angehörige und Besucher feierten gemeinsam mit dem Team der Diakonie Bethanien ganz unbeschwert den ersten Alchener-In-House- Weihnachtsmarkt.

„Es war ein sehr schönes Erlebnis für alle Beteiligten, das wir von nun an zur guten Tradition werden lassen“, kündigt Jan Rudolph an.

Fotos: Diakonie Bethanien

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!