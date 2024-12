Stefan Feldmann verlängert als Spielertrainer der SG WWW II

(wS/sg) Wilnsdorf 24.12.2024 | Stefan Feldmann bleibt auch in der Saison 2025/2026 Spielertrainer der SG Wilnsdorf / Wilgersdorf / Wilden II. Dies gab Marc Mühlhahn, Mitglied der sportlichen Leitung der SG WWW, jetzt bekannt.

Stefan Feldmann war von 1992 bis 2018 bei den Sportfr. Biggetal aktiv und kam über eine Zwischenstation bei Germania Salchendorf als Spieler zum A-Ligisten SG Siegen-Giersberg, wo er 2024 als Spieler aufhörte. Der 37-jährige gelernte Stürmer hatte sich bereits als Jugendtrainer von der F-Jugend bis zur A-Jugend in Biggetal und als C-Jugendtrainer bei der SG Siegen-Giersberg engagiert.

Die SG WWW II ist derzeit seine 1. Station als Seniorentrainer. In der Hinrunde musste das stark verjüngte Team mit etlichen frisch aus der Jugend in den Seniorenbereich gewechselten Spielern viel Lehrgeld zahlen. Zuletzt war die Mannschaft jedoch zweimal in Folge siegreich und hat ihr Potential gezeigt.

Feldmann betont die Zielsetzung, die 2. Mannschaft auf Perspektive als sportlichen Unterbau der 1. Mannschaft zu etablieren, die derzeit die B-Liga 1 als Spitzenreiter anführt und den Aufstieg in die A-Kreisliga anstrebt. Feldmann möchte dazu vor allem Spieler aus der gemeinsamen Jugendarbeit der SG-Vereine TuS Wilnsdorf/W. und VfB Wilden integrieren.

Ihre Unterstützung bei der weiteren Aufbauarbeit haben für die Rückrunde der laufenden Saison die erfahrenen Spieler Sven Baldus, Marcel Häuser, Sven Neuser und Joschka Schirmer zugesagt, die alle höherklassig gespielt haben und dem Team ein stabiles Gerüst geben, wofür Marc Mühlhahn und Stefan Feldmann dankbar sind.

„Ich treffe bei der SG WWW sehr gute sportliche und strukturelle Rahmenbedingungen an und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit“, erklärt Stefan Feldmann anlässlich der Vertragsverlängerung auf der Wildener Artur-Reichmann-Sportanlage.

Foto: Verein