Tumoren im Bauch richtig behandeln – Moderne Therapien stehen beim Siegener Forum Gesundheit am 9. Januar im Fokus

(wS/dia) Siegen 16.12.2024 |„Effektive Krebsbehandlung durch moderne Chirurgie“ – so lautet das Thema der nächsten Veranstaltung in der Vortragsreihe „Siegener Forum Gesundheit“. Hierzu referiert Prof. Dr. Mohammad Golriz, Ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am Diakonie Klinikum, am Donnerstag, 9. Januar, ab 19 Uhr in der Cafeteria des Ev. Jung-Stilling-Krankenhauses in Siegen, Wichernstraße 40.

Ob Speiseröhre, Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse oder die Nieren: Im Bauchraum des Menschen gibt es eine Vielzahl wichtiger Organe – und jedes von ihnen kann verschiedene Arten von Tumoren entwickeln. Um diese zielgerichtet behandeln zu können, braucht es spezialisierte Fachkenntnisse, insbesondere dann, wenn es sich um bösartige und potentiell lebensbedrohliche Tumoren handelt. Im Diakonie Klinikum Jung-Stilling verfügt das Team der Onkologischen Chirurgie über die nötige Expertise, um auch komplexe Tumoroperationen bei fortgeschrittenen Krebserkrankungen an den oben genannten Organen, durchzuführen. Dank moderner Techniken wie der roboterassistierten Chirurgie, die präzise, minimalinvasive Eingriffe ermöglicht, und einer engen interdisziplinären Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachbereiche, die auf eine ganzheitliche Betreuung der Tumorpatienten abzielt, kann heute immer mehr Betroffenen auch mit schweren Diagnosen geholfen werden. In seinem Vortrag wird Prof. Golriz das erweiterte Leistungsspektrum der Onkochirurgie am Diakonie Klinikum vorstellen und im Anschluss auch gerne Fragen der Zuhörer beantworten.

Organisiert wird das „Siegener Forum Gesundheit“ von der Selbsthilfekontaktstelle der Diakonie in Südwestfalen. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird um Anmeldung unter Tel. 0271/500 31 31 oder E-Mail an selbsthilfe@diakonie-sw.de gebeten.

