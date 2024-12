Verkehrsbehinderungen in Hilchenbach-Müsen: Feuerwehreinsatz in der Hennerichs Ecke

(wS/red) Hilchenbach 30.12.2024 | ERSTMELDUNG | Aktuell (13 Uhr) kommt es auf der Hauptstraße in Hilchenbach-Müsen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Der Grund ist ein größerer Feuerwehreinsatz in der „Hennerichs Ecke“ aufgrund eines Wohnhausbrandes.

Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, mehr Zeit für ihre Fahrten einzuplanen, da mit Verzögerungen zu rechnen ist. Die Feuerwehr ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort, und die Straße könnte zeitweise gesperrt sein.

(Update 13,38 Uhr)

Am heutigen Montagmittag, gegen 12:09 Uhr, wurde die Feuerwehr zu einem gemeldeten Küchenbrand in die Straße „Hennerichs Ecke“ in Müsen alarmiert. Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte war eine Rauchentwicklung zu sehen. In einer Dachgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen.

Die Feuerwehr ist mit einer Vielzahl von Kräften im Einsatz. Neben den Feuerwehren aus Hilchenbach, Dahlbruch, Müsen, Helberhausen und Kredenbach sind auch der Rettungsdienst, die Polizei und der Stromversorger vor Ort. Um an die Brandherde im Dachbereich zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte das Dach öffnen. Zwei betroffene Personen haben die Wohnung rechtzeitig und unverletzt verlassen können.

Das erste Obergeschoss des Gebäudes stand im Vollbrand, doch durch den schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Feuers verhindert werden. Weitere Details zur Brandursache und zum Sachschaden folgen in Kürze.

Die Polizei, Feuerwehr und der Rettungsdienst sind weiterhin vor Ort. Weitere Informationen folgen. Die Hauptstrasse ist aktuell noch gesperrt.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de

