Viele leuchtende Kinderaugen: Geschenkeaktion im Familienzentrum Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 19.12.2024 | Seit 24 Jahren setzt sich die Netphenerin Regina Viktor mit selbstorganisierten Spendenaktionen für Kinder und Jugendliche in der Region ein. Dieses Jahr hat sie sich unter anderem gezielt das städtische Familienzentrum Fritz-Erler-Siedlung in Kreuztal ausgesucht, um dort den Kindern zur Weihnachtszeit eine Freude zu machen. Seit geraumer Zeit sammelte sie dafür Spielwaren, Beschäftigungsartikel, Bücher, Bekleidung und vieles mehr.

Pünktlich zur Weihnachtszeit konnten die vielen Geschenke an die Kinder übergeben werden: In der Eingangshalle des Familienzentrums lagen neben dem Weihnachtsbaum viele bunt verpackte Päckchen, versehen mit einem Hinweis, für welches Alter und Geschlecht das jeweilige Geschenk gedacht ist. Die Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren konnten sich so ihrem Alter entsprechend ein passendes Geschenk aussuchen, ohne zu wissen was sich unter dem Geschenkpapier verbirgt. Dazu gab es für alle einen Schokoladen-Nikolaus, den sie mit einem herzlichen Dankeschön entgegennahmen.

Dank vieler Kleiderspenden konnte zudem ab mittags in der Kita ein umfangreicher „Kleiderbasar“ aufgebaut werden. Viele Eltern nahmen das Angebot dankend an und konnten sich so aus den Spenden die für ihre Kinder passende Kleidung aussuchen.

Die Leitung der Einrichtung, Andrea Becher und ihr Team, bedanken sich herzlich bei den Spendern und vor allem bei Frau Viktor für ihr Engagement. Die Kinder hatten viel Spaß und Freude bei der Aktion und sind glücklich mit ihren Geschenken nach Hause gegangen.

Möglich war diese Aktion durch viele private Spender, die dafür gesorgt haben, dass sich auch in den nächsten Tagen noch viele andere Kinder über Päckchen freuen dürfen.

Regina Viktor und Andrea Becher, Leiterin des Familienzentrums Regenbogen (v.l.)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!