Weihnachtsfeier für Bedürftige: Diakonie Soziale Dienste luden in diesem Jahr in die Bismarckhalle ein

(wS/dia) Siegen 27.12.2024 | Die Wohnungslosenhilfe der Diakonie Soziale Dienste lud auch in diesem Jahr an Heiligabend wieder zur traditionellen Weihnachtsfeier für Bedürftige ein. Dieses Mal hatten die Organisatoren aber noch eine Überraschung mehr im Gepäck: Dank der großzügigen Spende eines anonymen Gebers konnte die Feier in etwas größerem Rahmen in der Bismarckhalle in Siegen-Weidenau gefeiert werden.

Rund 200 Menschen waren der Einladung zu einem festlichen Mittagessen mit gemütlichem Beisammensein gefolgt. Neben der Saalmiete war auch das Buffet des Cateringservice Lehr aus Herborn durch die großzügige Spende ermöglicht worden. Die Siegerländer Frauenhilfe komplettierte das kulinarische Angebot mit einem reichhaltigen Kuchenbuffet. „Für uns ist das Engagement für diese Feier zu einer wertvollen Tradition geworden“, freute sich Jutta Stücher von der Siegerländer Frauenhilfe.

Stimmgewaltig, mitreißend, aber auch besinnlich präsentierte sich der Siegener Chor Gospel Community. Seit vielen Jahren sind die Sängerinnen und Sänger rund um Chorleiter Roland Nöh mit ihren Gesangsbeiträgen fester Programmpunkt bei der „Café-Patchwork-Weihnachtsfeier“. Neben modernem Repertoire erklangen auch altbekannte Melodien, die dem einen oder anderen Gast ein wehmütiges Lächeln aufs Gesicht zauberten und etwas von der Weihnachtsfreude versprühten.

Für die neue Superintendentin Kerstin Grünert war die Feier der erste Aufschlag in der Wohnungslosenhilfe der Diakonie. So setzte sie – mit den besten Grüßen ihres Vorgängers Peter-Thomas Stuberg im Gepäck – mit ihrem weihnachtlichen Impuls dessen gute Tradition fort. Zu ihrer kleinen Andacht hatte sie der Patchwork-Gemeinde einen Stern mitgebracht, der das Licht symbolisieren sollte, das die Weihnachtsbotschaft in unsere Welt bringen will. „Inmitten dieser unruhigen Welt möge etwas von dem Frieden und dem Licht von Weihnachten aufstrahlen“, so die Superintendentin in ihrer Andacht.

„Ein solches Fest kann nur gelingen, wenn viele Menschen mit anpacken“, machte Carsten Dax, Leiter des Dienstezentrums in der Herrenwiese, in seinen Dankworten deutlich. Sein Dank galt dabei vor allem dem Team des Tagesaufenthaltes Café Patchwork, das mit zahlreichen Sonderschichten maßgeblich zum Gelingen der Feier beigetragen hatte. Gedankt wurde aber auch dem Verwaltungsratsvorsitzenden Karl Fleschenberg und dem Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer, dem die Arbeit der Wohnungslosenhilfe besonders am Herzen liege, so Dax.

Das Fest in diesem Jahr vom vertrauten Standort in der Herrenwiese in die nahe gelegene Bismarckhalle zu verlegen, war eine Idee, die zusammen mit dem anonymen Spender entwickelt worden war. „Ob diese Idee bei unseren Gästen Anklang finden würde, wussten wir nicht, hielten den Versuch aber für lohnend. Und die rege Nachfrage gibt uns recht“, zeigte sich Dax sichtlich erfreut. „Diese Weihnachtsfeier bringt – unabhängig davon, wo sie stattfindet – etwas Licht in das Dunkel dieser Zeit. Sie ist für unsere Gäste jedes Jahr etwas ganz Besonderes“, weiß auch Hilla Middel-Lüth, die durch ihren Dienst im Café Patchwork täglich mit den Schicksalen der Gäste konfrontiert ist. Im Anschluss an den offiziellen Teil erhielt jeder Besucher ein Weihnachtsgeschenk, das im Rahmen der jährlichen Päckchenaktion von Siegerländerinnen und Siegerländern gespendet worden war.



