Winterdienst nicht behindern – Stadt bittet um Rücksichtnahme beim Parken

(wS/bl) Bad Laasphe 02.12.2024 | Das Ordnungsamt der Stadt Bad Laasphe bittet die Bevölkerung darum, Fahrzeuge so abzustellen, dass Räumfahrzeuge ungehindert die Straßen befahren können. Durch rechts und links geparkte Fahrzeuge bestehe gerade in engen Passagen für die Winterdienstfahrzeuge oft kein Durchkommen, so dass diese Straßen dann nicht geräumt bzw. gestreut werden könnten.

Daher werden alle Fahrzeugführer/innen dringend gebeten, in den Wintermonaten und insbesondere in engen Straßen Fahrzeuge möglichst auf den Grundstücken abzustellen oder so zu parken, dass eine ausreichende Durchfahrtsbreite von mindestens 3,50 m für die Winterdienstfahrzeuge verbleibt. Auch Feuerwehr und Rettungsdienst benötigen diese Durchfahrtsbreite, um im Falle eines Notfalles reibungslos zur Einsatzstelle zu gelangen.

Wichtig sei außerdem, Eis und Schnee nicht von Privatgrundstücken auf Gehwege und Fahrbahnen zu schieben, da auch dies zu gefährlichen Situationen für alle Verkehrsteilnehmenden führen könne.