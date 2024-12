„Wunschzettelaktion“ heimischer Sponsoren: Viele Kinderwünsche in Kinder- und Jugendtreffs erfüllt

(wS/si) Siegen 19.12.2024 | In den städtischen Kinder- und Jugendtreffs sind die vorweihnachtlichen Feiern abgeschlossen, mehr als 300 Kinder und Eltern haben sich über Bühnenauftritte, Applaus und Geschenke gefreut.

Im Kinder- und Jugendtreff Weidenau feierten rund 250 Kinder und Eltern mit dem Team der Einrichtung das Winterfest. Dabei erwartete die Jungen und Mädchen ein besonderer Gast: Carmen Kikillus, Inhaberin des Freudenberger Geschäfts für Damenmode „Fashion NOW!“, hat in der Adventszeit einen Wunschzettelbaum in ihrem Laden aufgestellt. Die Kunden erfüllen schon seit Jahren immer wieder Kinderwünsche, indem sie Federmäppchen, Spiele, Kuscheltiere, Bälle, Kreisel oder Fußballkarten festlich verpacken, die zum Winterfest dann feierlich übergeben werden. Viele Kinder und Eltern bedanken sich persönlich bei der engagierten Sponsorin. Auch die Mitarbeitenden wissen diese seit vielen Jahren verlässliche Unterstützung der Kinder zu schätzen.

Schon seit 2005 engagieren sich Freudenberger und Hünsborner Unternehmen für Kinder aus den Stadtteilen Fischbacherberg, Heidenberg, Westhang und Weidenau. Für die Wunschzettelaktion im Kinder- und Jugendtreff Fischbacherberg spendete Ulrich Schneider, Inhaber von „Käse und Erlesenes“ in Freudenberg. Nadine Schumacher von der Physiotherapiepraxis in Hünsborn ist Patin für die Kinder am Heidenberg. Die Bescherung für die Mädchen und Jungen im Jugendtreff Westhang wurde von Sandra Kinkel, Inhaberin des Friseursalons „Die HAARmeister“ in Freudenberg, und ihrem Team organisiert. Insgesamt wurden rund 300 Wunschzettel von Kindern aus den städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen gesammelt und in den Ladenlokalen ausgelegt oder aufgehängt.

Die Kinder des Kinder- und Jugendtreffs Westhang waren diesmal besonders aufgeregt. Gemeinsam mit der Theaterpädagogin des Apollo-Theaters, Henriette Heine, hatten sie das Theaterstück Dschungelbuch erarbeitet und präsentiert. Das festliche Programm wurde durch Lieder und Gedichte der jungen Künstlerinnen und Künstler ergänzt. Am Fischbacherberg wurde ebenfalls eine große Kinderweihnachtsfeier mit Theater und Tanz von den Kindern gestaltet. Gemeinsam singend stimmten sich die Kinder auf die Festtage ein. Auch viele Eltern folgten der Einladung zum Weihnachtscafé.

Das Theaterstück „Dschungelbuch“ der Jungen und Mädchen vom Kinder- und Jugendtreff Westhang hatte Premiere bei der gemeinsamen Weihnachtsfeier.

(Foto: Stadt Siegen)

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!