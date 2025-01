Auftakt der Kommunalen Wärmeplanung in Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 28.01.2025 | Zum 1. Januar 2024 ist das ‚Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze‘ in Kraft getreten. Somit stehen die Kommunen in Deutschland in der Pflicht, in Form einer Kommunalen Wärmeplanung Strategien für die Umstellung ihrer Wärmeversorgung zu erarbeiten. Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern müssen einen solchen Plan bis zum 30. Juni 2028 ausarbeiten.

Die Stadt Kreuztal wird deutlich schneller sein und will den Wärmeplan bereits im Sommer 2025 vorlegen. Unterstützt wird die Stadt dabei von der Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft aus Essen, die das Konzept erstellt.

Bis zum fertigen Wärmeplan werden mehrere Phasen durchlaufen. Zunächst wird eine Bestandsanalyse erstellt, die die Grundlage für die Analyse des Energiesparpotenzials bei Raumwärme, Warmwasser und Prozesswärme darstellt. Außerdem wird das örtliche Potenzial für erneuerbare Energien ermittelt. Aus den Ergebnissen werden ein Zielszenario und eine Wärmestrategie entwickelt. Der Wärmeplan benennt Gebiete in Kreuztal, die sich voraussichtlich für Wärme- oder Wasserstoffnetze eignen oder dezentral über Anlagen in oder an Gebäuden, zum Beispiel Wärmepumpen, versorgt werden können.

Wichtig dabei: Aus dem Wärmeplan ergeben sich keine rechtlich verbindlichen Vorgaben. Er dient als Orientierungshilfe zum Beispiel für Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer, die vor einem Heizungstausch oder vergleichbaren Umbauten stehen.

Um eine möglichst breite Akzeptanz für den Wärmeplan zu erreichen, sollen die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen vor Ort und die Politik regelmäßig über (Zwischen-)Ergebnisse informiert werden. Die Stadt Kreuztal bietet auf ihrer Internetseite unter https://www.kreuztal.de/leben-in-kreuztal/klima-umwelt/kommunale-waermeplanung/ weitere Informationen rund um den Wärmeplan an. Die Seite wird mit Zwischenergebnissen aktualisiert und bietet zudem eine FAQ-Rubrik mit den häufigsten Fragen und Antworten zur Kommunalen Wärmeplanung.

Auf der Website und über die Presse informiert die Stadt Kreuztal zudem über künftige Informationsveranstaltungen. Bei diesen Terminen können die Bürgerinnen und Bürger Fragen zur Wärmeplanung stellen. Seitens der Stadt stehen die Klimaschutzmanagerinnen Frau Celik (s.celik@kreuztal.de oder 02732 51 473) und Frau Reifenrath (j.reifenrath@kreuztal.de oder 02732 51 490) für Rückfragen zur Verfügung.

