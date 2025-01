Austausch über aktuelle Themen mit der Verwaltung „Donnerstags im Dorf“ am 27. Februar in Altenseelbach

(wS/ne) Neunkirchen 24.01.2025 | Am 27. Februar findet im Haus Toni Weber in Altenseelbach die erste Veranstaltung im Rahmen der Reihe „Donnerstags im Dorf“ statt. Bürgermeister Marco Schwunk wird mit seinem Team in diesem Jahr jeden Ortsteil besuchen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen.

Ab 16 Uhr ist zunächst ein kurzer Spaziergang durch den Ort geplant. Anschließend informiert die Gemeindeverwaltung über aktuelle und anstehende Projekte. In diesem Zuge sollen auch die Maßnahmen aus den Ortsteilgesprächen evaluiert und auf ihre Aktualität geprüft werden. Hier besteht auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und in einen Austausch zu kommen. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur

Teilnahme eingeladen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, für den 27. Februar zwischen 14 und 16 Uhr persönliche Rücksprachen mit Bürgermeister Marco Schwunk zu vereinbaren. Eine vorherige telefonische Anmeldung bei Susanne Strunk, Tel.: (02735) 767-405, ist erforderlich. Anmelden können sich hierzu nicht nur Bürgerinnen und Bürger aus Altenseelbach, sondern aus dem gesamten Gemeindegebiet.

Die weiteren Termine sind:

 8. Mai: Neunkirchen, Otto-Reiffenrath-Haus

 12. Juni: Salchendorf, Haus Henrichs

 24. Juli: Struthütten, Grundschule (Pavillon)

 30. Oktober: Wiederstein, Kapellenschule

 20. November: Zeppenfeld, Dorfgemeinschaftshaus