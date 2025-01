Berliner Bär wieder hergestellt – Professionelle Reparatur nach „Armbruch“

(wS/si) Siegen 10.01.2025 | Die in Siegen allseits bekannte und beliebte Betonplastik des Berliner Bären am unteren Ende der Kölner Straße ist nach einer beim letzten Stadtfest erlittenen Beschädigung wieder fachgerecht instandgesetzt worden. Der Bär war ein Geschenk der Partnerstadt Spandau zum 750. Stadtgeburtstag 1974.

Bei den Stadtfestfeierlichkeiten anlässlich „Siegen800“ war der seit 2016 an seinem jetzigen Standort befindliche Bär durch ein rangierendes Lieferfahrzeug am Arm beschädigt worden. Die zunächst provisorisch gesicherte Bruchstelle wurde nun von einem Restaurator mit Mörtel versteift und verschlossen. Nach Säuberung und Nachbereitung der Reparaturstellen bietet die von der Künstlerin Lily Voigt (1914-2000) geschaffene Tierfigur nun wieder einen fast makellosen Anblick.

Ein ebenfalls von Lily Voigt geschaffenes Bären-Gegenstück befindet sich im Berliner Westen in der Partnerstadt Spandau in dem ehemals zwischen Ost und West geteilten Dorf Staaken an der Landesgrenze zwischen Berlin und Brandenburg.

Abbildung: Berliner Bär nach Reparatur © KulturSiegen

