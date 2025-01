Brände und Prügelei auf der Hüttentalstraße: Jahreswechsel fordert Kreuztaler Einsatzkräfte

(wS/kr) Kreuztal 01.01.2025 | Viermal mussten Kräfte der Stadtfeuerwehr Kreuztal im Laufe des Jahreswechsels ausrücken: Neben mehreren Bränden sorgte auch eine Prügelei für einen Einsatz.

In der Erzebachstraße in Fellinghausen entdeckten Anwohner am Neujahrsmorgen, dass gleich an einer Garagenfassade mehrere Hausmüllbehälter in Flammen standen (Feuer 2 für Fellinghausen). Sie leisteten bereits tapfere Löscharbeiten, bevor die benachbarte Feuerwehr anrückte und mit größerem Equipment zu Werke ging – unter Atemschutz zunächst mit Wasser und dann mit einem Schaumteppich. Die Außenwand der Garagenreihe wurde zwar beschädigt, aber nicht gänzlich zerstört. Auch die darin parkenden Fahrzeuge blieben vom Feuer verschont.

Mülleimerbrand Freiher-vom-Stein-Straße

Der vermutlich auf Rückstände des Feuerwerks zurückzuführende Brand in Fellinghausen war bereits der vierte Alarm für die Stadtfeuerwehr Kreuztal im neuen Jahr. Eine Dreiviertelstunde nach Mitternacht musste der Löschzug Kreuztal erstmals ausrücken: In der Freiherr-vom-Stein-Straße brannte eine Hausmülltonne, wo nach Angaben der Feuerwehr augenscheinlich eine bereits gezündete Feuerwerksbatterie eingelagert war.

Notruf von Party in Siegener Straße

Wenige Minuten später folgte ein Notruf aus der Siegener Straße in Buschhütten, wo ebenfalls eine abgefackelte Batterie mit Pyrotechnik den dort Feiernden Sorgen bereitete. Beim dortigen Löscheinsatz nahmen die Feuerwehrleute den herzlichen Dank der Partygesellschaft, gepaart mit den besten Wünschen für das neue Jahr, entgegen.

Prügelei auf der HTS

Ein besonders kurioser Sachverhalt brachte die Buschhüttener Feuerwehr in der frühen Neujahrsnacht auf die Hüttentalstraße zwischen Buschhütten und Kreuztal: Dort hatten nach Informationen der Brandschützer mehrere Fahrzeuginsassen einen Bekannten verprügelt, bevor sie ihn in den Straßengraben geworfen haben sollen. Polizei und Rettungsdienst rückten ebenso aus wie die Feuerwehr zum Absichern des „Tatorts“. Vermutlich plagte die Schläger ein schlechtes Gewissen, als sie nach wenigen Minuten neuerlich die Hüttentalstraße passierten, um ihren Kumpel wieder einzusammeln.

Fotos & Bericht: Björn Hadem – Feuerwehr Kreuztal

