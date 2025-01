Chorprojekt „Geistliche Chormusik der Romantik“ mit Auftritten in Siegen und Brachbach

(wS/red) Siegen 17.01.2025 | Auch im Jahr 2025 gibt es musikalisch wieder Neues zu entdecken beim Kirchenchor „Cäcilia Brachbach“: Das nächste Chorprojekt, bei dem Musik der Romantik im Mittelpunkt steht startet mit einem Informationsabend am MONTAG, 03.02.2025 um 18:15 Uhr im Pfarrheim in Brachbach. Neben eher unbekannteren Werken von Franz Schubert („Chor der Engel“) und Felix Mendelssohn-Bartholdy („Herr wir trau´n auf Deine Güte“) sollen auch Teile der „Missa Santa Caecilia“ von Franz Xaver Gruber einstudiert werden.

Aufführungen sind für Ostermontag, 21.04.2025 in Brachbach und Sonntag, 04.05. in St. Michael Siegen (gegenüber Marienkrankenhaus) geplant. Die Proben finden ab dem 10.02. immer montags, 18:15 Uhr im Pfarrheim in Brachbach statt. Die musikalische Leitung liegt in den Händen von Chordirektor Matthias Merzhäuser, der gerne weitere Informationen unter Tel.: 0171 / 42 336 21 gibt bzw. per Mail unter MM@Merzi.de oder auf Facebook zu erreichen ist.

