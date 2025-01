Der NABU lädt wieder zur Stunde der Wintervögel ein: Volkszählung am Futterhäuschen

(wS/na) Hilchenbach 06.01.2025 | Der NABU ruft bereits zum 15. Mal Naturfreunde auf, eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park und Wald zu zählen und zu melden. Im Mittelpunkt der Aktion stehen vertraute und weit verbreitete Vogelarten wie Meisen, Finken, Rotkehlchen und Spatzen. Neben Amseln und Rotkehlchen, die wie einige andere Vogelarten das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich dabei weitere Wintergäste beobachten, die aus dem noch kälteren Norden und Osten nach Mitteleuropa ziehen. Die Zählung der Wintervögel findet vom 10. bis 12. Januar 2025 statt. Gemeldet werden kann bis einschließlich 20. Januar 2025.

Im Zentrum der Aktion stehen die uns vertrauten und oft weit verbreiteten Vogelarten. Wo kommen sie vor, wo sind sie häufig und wo selten geworden, und wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wintervögel aus? Je genauer wir über solche Fragen Bescheid wissen, desto besser kann sich der NABU für den Schutz der Vögel einsetzen. Während bei der Schwesteraktion „Stunde der Gartenvögel“ im Mai die in Deutschland brütenden Arten gesucht werden, stehen im Januar jene Vögel im Fokus, die auch bei Schnee und Kälte bei uns ausharren. Neben den „Standvögeln“, die das ganze Jahr über bei uns bleiben, lassen sich zahlreiche weitere Wintergäste beobachten. In manchen Wintern tauchen in riesiger Zahl „Invasionsvögel“ wie Seidenschwanz, Erlenzeisig oder Bergfink auf, die ihre Heimat aufgrund von Nahrungsengpässen verlassen und dabei weite Entfernungen zurücklegen.

Die „Stunde der Wintervögel“ entstand in Großbritannien. In Deutschland führt der bayrische NABU-Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) die Aktion seit 2009 in Bayern mit großem Erfolg durch. 2011 wurde daraus die bundesweite Mitmachaktion von NABU und LBV. Dass Naturbeobachtungen vielen Menschen Spaß machen, zeigt die in den letzten Jahren anhaltend hohe Beteiligung. Also machen auch Sie mit bei der nächsten „Stunde der Wintervögel“! Eine besondere Qualifikation außer Freude und Interesse an der Vogelwelt ist für die Teilnahme nicht nötig.

Mehr Infos sowie Meldebögen und Zählhilfen stehen unter www.nabu-siwi.de.

