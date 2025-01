„Die Schöne und das Biest – das Musical“ in Siegen

(wS/tl) Siegen 18.01.2025 | Theater Liberi präsentiert Musical für die ganze Familie in der Siegerlandhalle

Die Magie des französischen Volksmärchens kommt direkt vor die Haustür: Mit „Die Schöne und das Biest – das Musical“ lädt Theater Liberi Groß und Klein zu einem unvergesslichen Live-Erlebnis in die Siegerlandhalle in Siegen ein. Am Sonntag, 26. Januar 2025, um 15:00 Uhr verwandelt sich die Bühne in eine märchenhafte Welt, in der es um Liebe, Mut und das Überwinden von Vorurteilen geht.

Theater Liberi steht für modernes Familienentertainment und setzt dabei auf Qualität und Nähe:

Anstatt sich auf große Metropolen zu beschränken, bringen sie ihre Eigenproduktionen direkt in lokale Veranstaltungshäuser – wie jetzt auch in Siegen. „Wir wollen, dass jede Familie die Möglichkeit hat, ein hochwertiges Musical in ihrer Region zu erleben“, erklärt Lars Arend, der die künstlerische Gesamtleitung innehat. „Unsere Shows sind dabei so konzipiert, dass sie nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene verzaubern.“

Ein Blick hinter die Kulissen zeigt den hohen künstlerischen Anspruch, den Theater Liberi in jede Produktion steckt. „Die Schöne und das Biest – das Musical“ ist eine Eigenproduktion, bei der vom Drehbuch über die Musik bis zu handgefertigten Kostümen und dem wandelbaren Bühnenbild alles selbst erarbeitet wird. Dies garantiert eine einzigartige Interpretation des beliebten Märchens. „Wir legen viel Wert darauf, dass jedes Detail stimmt und die Magie der Geschichte auf die Bühne übertragen wird. Uns ist es wichtig, eine Show zu schaffen, die alle Sinne anspricht und das Publikum in eine andere Welt entführt“, betont Arend. Das wird auch musikalisch umgesetzt, denn die Eigenkompositionen bedienen sich vieler verschiedener Genres und nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Reise: Pop trifft Rock, Schlager trifft Chanson und Jazz trifft Folklore.

Die Nähe zu den Zuschauern und die Liebe zum Detail machen Theater Liberi zu einem besonderen Erlebnis. „Wir möchten, dass die Familien nicht nur zuschauen, sondern mit unseren Darstellenden zusammen in die Geschichte eintauchen“, so Arend.

Infos und Tickets:

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Die Tickets kosten 32,- / 27,- / 22,- Euro je nach Kategorie, Kinder bis 14 Jahre erhalten eine Ermäßigung in Höhe von 2,- Euro. Erhältlich sind die Tickets online unter www.theater-liberi.de und bei ausgewählten Vorverkaufsstellen.

