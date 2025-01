Drogen, Diebstahl, Verfolgungsfahrt: Teenie-Gang crasht geklauten Audi in Tesla

(wS/ots) Bielstein – Wiel 30.01.2025 | Am Mittwochabend (29. Januar) fiel einer Streifenwagenbesatzung auf der Westtangente in Bomig gegen 22:30 Uhr ein Audi auf, der am Nachmittag in Gummersbach-Vollmerhausen gestohlen worden war. Die Kennzeichen passten nicht zu dem Fahrzeug und waren ebenfalls gestohlen gemeldet.

Beim Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, missachtete der Fahrer die Anhaltezeichen und gab Gas.

Die Verfolgungsfahrt endete in Bielstein an der Einmündung Bielsteiner Straße / Höhenweg, wo der Flüchtende von dem Höhenweg auf die Bielsteiner Straße abbiegen wollte und dabei mit dem Tesla eines 31-jährigen Gummersbachers zusammenstieß, der auf der bevorrechtigten Bielsteiner Straße unterwegs war.

Die fünf Fahrzeuginsassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Zwei von ihnen, 14 und 17 Jahre alt, konnten von der Polizei unmittelbar festgenommen werden. Eine weitere 15-jährige Mitfahrerin kehrte selbstständig zur Unfallstelle zurück. Mit Unterstützung eines angeforderten Polizeihubschraubers konnte der vierte Flüchtige, ein 17-jähriger Gummersbacher, in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße „An der Kirchhardt“ aufgegriffen werden.

Der 15-jährige Fahrer aus Gummersbach kehrte zwei Stunden später selbstständig zur Unfallstelle zurück. Da er unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde eine Blutprobe angeordnet. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das gestohlene Auto wurde sichergestellt. Die Jugendlichen wurden an die Erziehungsberechtigen übergeben.

