Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eiserfeld: Weihnachtsbaum-Sammelaktion in Eiserfeld am 11. Januar 2025

(wS/red) Siegen 06.01.2025 | Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Eiserfeld sammelt am kommenden Samstag, den 11. Januar 2025, wieder die ausgedienten Weihnachtsbäume in Eiserfeld ein. Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, ihre Bäume gut sichtbar an die Straße zu legen.

Wie jedes Jahr kommt der Erlös aus den Spenden der Eiserfelder Kindergärten und der Jugendarbeit in der Einheit Eiserfeld der Freiwilligen Feuerwehr Siegen zugute. Die Aktion wird von zahlreichen ehrenamtlichen Helfern unterstützt, die sich über jede Spende freuen. „Wir danken allen Spendern für ihre Unterstützung!“

