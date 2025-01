Ganzheitliches Gedächtnistraining für die Generation 50+ – Senioren-Service-Stellen in Neunkirchen und Wilnsdorf bieten ab März neue Kurse an

(wS/ne) Neunkirchen 30.01.2025 | Mit zunehmendem Alter können sich die kognitiven Fähigkeiten, also Prozesse wie das Denken oder Wahrnehmen, verlangsamen. Das äußert sich in Vergesslichkeit oder langsameren Reaktionszeiten. Damit muss sich jedoch niemand abfinden: Um die geistige Fitness im Alter zu erhalten, kann das Gehirn nämlich – ähnlich einem Muskel – trainiert werden. Ein abwechslungsreiches Trainingsprogramm für die grauen Zellen hat die zertifizierte ganzheitliche Gedächtnistrainerin Renate Rokitta zusammengestellt. In Kooperation mit den Senioren-Service-Stellen in Neunkirchen und Wilnsdorf bietet sie dieses sechswöchige Training ab dem 11. bzw. 12. März in den beiden Kommunen an.

Das kreative Übungsprogramm spricht zwölf verschiedene Gehirnleistungen an. „Dabei steht nicht nur stures Lernen im Vordergrund“, betont Renate Rokitta. „Wichtig ist vor allem, dass die Teilnehmenden ohne Druck in einer entspannten und heiteren Atmosphäre zusammenkommen.“ Die Trainingseinheiten umfassen Übungen zur Wahrnehmung und Konzentration, es geht um das Erkennen von Zusammenhängen, das Einprägen und Abrufen von Bildern, aber auch ums „Um-die-Ecke-Denken“. Auf diese Weise werden sowohl das Kurzzeitgedächtnis als auch das Langzeitgedächtnis aktiviert und die Konzentration gefördert. Spezielle Koordinations- und Entspannungsübungen werden gezielt auf die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren abgestimmt. Wer regelmäßig übt, kann so die geistige Leistungsfähigkeit nicht nur erhalten, sondern sogar verbessern.

Dabei wird auch die Fähigkeit gefördert, sich an neue Situationen anzupassen und kreative Lösungen zu finden. Dies ist besonders wichtig, um im Alltag weiterhin selbstständig und selbstbewusst agieren zu können.

Das ganzheitliche Gedächtnistraining findet in der Zeit von 10 bis 11:30 Uhr

– in Neunkirchen vom 11. März bis zum 15. April in Raum 103 im Rathaus

– in Wilnsdorf vom 12. März bis 16. April im Mehrzweckraum der Festhalle statt.

Anmeldungen nehmen die Seniorenberaterinnen Bettina Großhaus-Lutz (02735 767-200, b.grosshaus-lutz@neunkirchen-siegerland.de) und Jutta Schmidt (02739 802-129, j.schmidt@wilnsdorf.de) bis zum 28. Februar entgegen.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Teilnehmerbeitrag von 36,- Euro wird beim ersten Treffen von der Kursleiterin erhoben. Material und Getränke werden gestellt.



