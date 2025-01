Hilchenbacher Heinzelwerker machen weiter

(wS/hi) Hilchenbach 10.01.2025 | Nachdem die letzten verbliebenen Heinzelwerker Ende vergangenen Jahres verkündet hatten, ihre Arbeit niederlegen zu wollen, gibt es inzwischen Nachfolger.

Patricia Vanderlinden als neue Beauftragte für bürgerschaftliches Engagement hat Matthias Münker und Rainer Jung gewinnen können. Sie werden Bürgerinnen und Bürgern, die aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung nicht in der Lage sind, künftig bei kleineren handwerklichen Aufgaben behilflich sein. Matthias Münker kennt sich gut mit Holzarbeiten, Elektrotechnik und teilweise auch mit Computern aus. Im Privaten versucht der Diplom-Ingenieur gerne, Gegenstände oder Geräte zu reparieren statt sie wegzuwerfen. Ein Hobby, das ihm als Heinzelwerker sicher zugutekommt. Rainer Jung, der in Hilchenbach auch als Schiedsperson tätig ist, stellt seine Fähigkeiten beispielsweise beim Einrichten von Fernsehgeräten oder Telefonen zur Verfügung. „Ich helfe aber auch bei allen anderen Heinzelwerker-Aufgaben“, so der 67-Jährige.

Darunter fallen zum Beispiel das Aufhängen eines Regals, das Anschließen einer Lampe oder der Zusammenbau von Kleinmöbeln. Nicht zuständig sind die Heinzelwerker für Umzüge, Renovierungen, Maler- oder Gartenarbeiten sowie größere Arbeiten an Küchen und Möbeln.

Patricia Vanderlinden, Matthias Münker und Rainer Jung freuen sich im Übrigen über weitere „Talente in Rente“, die Lust haben, Hilchenbacherinnen und Hilchenbachern als Heinzelwerker unter die Arme zu greifen. Das Angebot ist für Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Sie tragen lediglich die Materialkosten, sollten solche anfallen.

Alle weiteren Informationen finden Interessierte sowie Menschen, die Hilfe benötigen, auf der Homepage der Stadt Hilchenbach unter der Rubrik Menschen – Ehrenamt – Miteinander-Füreinander – Heinzelwerker. Außerdem gibt Patricia Vanderlinden gerne Auskunft unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de.

Patricia Vanderlinden freut sich über die zwei neuen Heinzelwerker Rainer Jung (links) und Matthias Münker (rechts). Weitere Helferinnen und Helfer sind herzlich willkommen.



