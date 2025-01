Kein Ersatztermin für ausgefallenen Silvesterlauf an der Obernau

(wS/ur) Netphen 29.01.2025 | Es wird keinen Ersatztermin für den witterungsbedingt ausgefallenen Silvesterlauf an der Obernau geben. Das ist das Ergebnis eines Treffens des OrgaTeams der CVJM Siegen SG.

Ziel war es zunächst gewesen einen freien Samstag im März oder April zu finden. Nach Berücksichtigung bereits geplanter anderer Veranstaltungen und vorallem der Verfügbarkeit eines Großteils der Mitarbeiter war zuletzt nur noch der 01. März (Karnevalssamstag) übrig geblieben. Da aber sowohl eine Woche später in Niederfischbach (08.03.), als auch 2 Wochen später in Ferndorf (15.03.) bereits Laufveranstaltungen stattfinden, hat man letztlich auf einen weiteren Termin verzichtet. Da nach Ostern an der Obernautalsperre weitere Bauarbeiten anstehen und sowohl Anfahrtswege als auch Parkplätze teilweise durch Container belegt sind, war auch dieser Zeitraum keine Alternative mehr.

Laut Ausschreibung besteht bei witterungsbedingter Absage kein Anspruch auf Rückerstattung des Startgeldes. Trotzdem gibt das OrgaTeam bekannt, dass bereits gezahlte Startgelder von 2024 bei der Anmeldung zum diesjährigen Silvesterlauf berücksichtigt werden. Auf die Online Überweisungen an das Anmeldeportal RaceResult hat die CVJM Siegen SG keinen Einfluss.

Infos über ein eventuelles Laufevent im Sommer an der CVJM Jugendbildungsstätte in Wilgersdorf werden frühzeitig auf der Homepage www.cvjm-silvesterlauf.de bekannt gegeben.

Foto: Archiv wirSiegen.de

