Kirche IM Kino: Besonderer Gottesdienst am besonderer Ort

(wS/pv) Hilchenbach 17.01.2025 | Der Pastoralverbund Nördliches Siegerland setzt seine Projektreihe „Gottesdienste an besonderen Orten“ fort. Das Anliegen: Rausgehen zu den Menschen und Gottesdienst feiern, an Orten, die für sich sprechen und die Menschen in eine besondere Stimmung bringen. Aufgrund der guten Resonanz geht es wieder ins Viktoria Filmtheater in Dahlbruch. Sonntagnachmittag, ein guter Film und Popcornduft … viele verbinden damit sofort einen Kinobesuch.

Zu einem Kinoerlebnis der besonderen Art lädt der Pastoralverbund Nördliches Siegerland am Sonntag, 26.01.2025 um 17 Uhr ins Viktoriakino in Dahlbruch ein.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende für das Kino wird gebeten. Der Einlass startet ab 16.45 Uhr, Getränke und Popcorn stehen zum Kauf bereit.

Die Idee ist im Rahmen eines Wortgottesdienstes den Film „Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry“ in Spielfilmlänge zu zeigen. Ein besonderer Film, der mit feinem britischen Humor die Geschichte eines Mannes erzählt, der durch sein Laufen Hoffnung schöpft, Meschen inspiriert und die Kraft zur Veränderung findet. Im Anschluss wird eingeladen, in einen Austausch über den Film zu kommen.

„Wir sind froh, dass Jochen Manderbach uns wieder die Türen des Kinos öffnet und freuen uns auf einen anregenden Abend“, so die Organisatorinnen Gabriela Wiechert, Regina Tanger und Christina Schreiber.

v.l.n.r.): Das Team der Projektgruppe „Gottesdienst an besonderen Orten“, Gemeindereferentin Christina Schreiber, Gabriela Wiechert und Gemeindereferentin Regina Tanger, mit dem Betreiber des Viktoria-Kinos Jochen Manderbach freuen sich auf die außergewöhnliche Kombination von Gottesdienst- und Filmerlebnis!

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!