Kita-Bedarfsplanung 2025/26 in Siegen: 3.776 Plätze in Kindertageseinrichtungen

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 18.01.2025 | Mit Beginn des neuen Kindergartenjahres im August 2025 stehen in den Siegener Tageseinrichtungen insgesamt 3.776 Plätze für Kinder ab vier Monaten bis zur Einschulung zur Verfügung. Hinzu kommen weitere 340 Plätze in der Kindertagespflege. „Das ist eine gute Nachricht für Familien, von denen viele auf einen Kita-Platz dringend angewiesen sind“, sagt Bürgermeister Steffen Mues. „Siegen ist eine familienfreundliche Stadt. Wir geben aktuell 55 Millionen Euro in diesem Bereich aus – eine gewaltige Summe. Im Jahr 2008 waren es beispielsweise „nur“ 16 Millionen!“ Dabei bleiben die Elternbeiträge nach wie vor auf einem im landesweiten Vergleich sehr niedrigen Niveau, für Familien bis zu einem Jahreseinkommen von 40.000 Euro gilt eine Beitragsfreiheit.

Die Stadt Siegen stellt jetzt ihre Planungen für das Kindergartenjahr 2025/26 in Kitas und Einrichtungen der Kindertagespflege vor. Die Zahlen und Planungen für die Kinder-Tageseinrichtungen werden erstmals am 30. Januar im Jugendhilfeausschuss beraten und gehen am 26. Februar in die politische Beschlussfassung im Rat der Stadt Siegen. Wie in den vergangenen Jahren liegt der Fokus der Bedarfsplanung im Bereich der Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege auf der Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder ab einem Jahr.

Ab Augst 2025 stehen in 74 Tageseinrichtungen voraussichtlich insgesamt 3.776 Plätze bereit. Diese schlüsseln sich wie folgt auf, so Jugendhilfeplanerin Judith Wagener: 2.925 Plätze werden für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung angeboten. Zusätzlich werden 30 singuläre Kindergartenplätze für Kinder im Alter ab 3 Jahren und älter angeboten. Insgesamt stehen damit 2.955 Plätze für Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung zur Verfügung. Das entspricht einer Betreuungsquote von 96,44 Prozent.

Bei den Kindern unter drei Jahren können 851 Jungen und Mädchen ab August betreut werden. Weitere 310 U3-Kinder werden durch Tagespflegepersonen betreut. Das entspricht zuzüglich 310 singulärer Kindertagespflegeplätze einer Betreuungsquote von 45,36 Prozent (2020: 43,77; 2021: 42,70; 2022: 43,98; 2023: 45,10; 2024: 44,95 Prozent) bei insgesamt 1.161 Plätzen unter Berücksichtigung der Kinder ab 4 Monaten.

Die Eltern haben die Möglichkeit ihre Kinder jeweils für die Dauer eines Jahres 25, 35 oder 45 Stunden pro Woche betreuen zu lassen, sofern die Einrichtung über die jeweiligen Angebote verfügt. Die konkrete Ausgestaltung der Öffnungszeiten liegt bei den einzelnen Einrichtungen.

„KiBiZ“ verändert Kita-Landschaft von Grund auf

Seit am 1. August 2008 das Kinderbildungsgesetz (KiBiZ) – und damit der rechtliche Betreuungsanspruch – in Kraft getreten ist, hat sich die Landschaft der Tageseinrichtungen für Kinder grundlegend verändert. Das belegen auch die Zahlen aus Siegen: 2008 stellten insgesamt 61 Einrichtungen im Stadtgebiet 3.043 Plätze bereit, im Jahr 2025 sind es mit 74 Einrichtungen insgesamt 3.776 Plätze. In Übereinkunft mit den Trägen der Tageseinrichtungen für Kinder schaffte die Stadt Siegen seit der KiBiZ-Einführung insgesamt 569 neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahre (U3). Sozialdezernent Andree Schmidt bilanziert: „Die Umsetzung des Gesetzes mit Blick auf das Wohl der zu betreuenden Kinder war und ist eine große Herausforderung für die verantwortlichen Stellen der Stadt Siegen. Die Bedarfsplanung ist das Ergebnis komplexer Beratungen mit Trägern und Einrichtungsleitungen und Fachberatungen.“

Zusätzlich werden niederschwellige und freiwillige Hilfen angeboten, beispielsweise durch „Willkommensbesuche“ für Eltern mit Neugeborenen. Die Mitarbeiterinnen des Familienbüros suchen die Familien nach Absprache zuhause auf, um, wenn erforderlich, intensiv zu beraten und zu unterstützten.

Die Zahlen im Detail:

Für das Kindergartenjahr 2025/2026 werden dem Jugendhilfeausschuss die nachstehenden Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen für Kinder – hier aufgeschlüsselt nach den abgestimmten Gruppen-formen und Altersklassen – vorgelegt

