Lindenschmidt Umweltservice stärkt die Region: Vielfältiges Engagement für soziale Projekte und Sportvereine

(wS/li) Kreuztal 22.01.2025 | Lindenschmidt Umweltservice engagiert sich für die Region

Die Siegener Tafel freut sich über eine Spende über 1.500 € der Firma Lindenschmidt Umweltservice.

Sie ist eines von 53 karitativen Projekten, die das Krombacher Entsorgungsunternehmen zu Weihnachten mit einer Spende bedacht hat, insgesamt mit einer Summe von 41.400 €.

„Die meisten Spenden sind an gute Zwecke hier in der Region gegangen“, betont Christoph Lindenschmidt, Geschäftsführer des Unternehmens. „Heimatverbundenheit wird bei uns großgeschrieben. Dazu gehört auch, die vielen Menschen zu unterstützen und zu würdigen, die hier jedes Jahr im Ehrenamt Großes leisten.“

Darüber hinaus hat sich Lindenschmidt Umweltservice die Unterstützung des regionalen Sports auf seine Fahne geschrieben und ist seit Jahren Hauptsponsor der Handballer des TuS Ferndorf und Sponsor der Siegerländer Kunstturnvereinigung.

Dabei ist es dem Unternehmen wichtig, dass sich Sponsoring auch in der Unternehmenskultur selbst widerspiegelt und Sportbegeisterung aktiv gelebt wird. So veranstaltet Lindenschmidt seit mehreren Jahren einen eigenen kleinen Triathlon, in dem Mitarbeiter-Teams gegeneinander antreten.

Sportliche Betätigung wird über Bonus-Programme aktiv gefördert. Die Teilnahme am jährlichen AOK-Firmenlauf ist für viele Lindenschmidt-Mitarbeiter Ehrensache.

Foto: Lindenschmidt Umweltservice