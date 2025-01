Mehrere Fahrzeuge mit Graffiti beschmiert

(wS/ots) Freudenberg 01.01.2025 | Am vergangenen Wochenende sind in Freudenberg-Büschergrund mehrere Fahrzeuge auf einem Firmengelände an der Straße Bühler Höhe mit Graffiti besprüht worden.

Nach derzeitigem Stand beschmierten Unbekannte gleich acht Fahrzeuge. Der Tatzeitraum liegt zwischen Samstagnachmittag (28.12.2024) und Montagmorgen (30.12.2024).

Informationen zu den Tätern gibt es bislang nicht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der 0271/7099-0.

