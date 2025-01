Neue Städtepartnerschafts-Schilder für Siegener Ortseingänge

(wS/si) Siegen 16.01.2025 | An den Siegener Ortseingängen weist künftig eine neue Beschilderung auf die sechs Städtepartnerschaften der Universitätsstadt hin. Mitarbeiter des städtischen Bauhofs Straßenunterhaltung montieren aktuell die ersten von insgesamt 14 Schilder-Standorten auf gut sichtbaren Stelen in den blau-orangenen Stadtfarben. Das erste Schild wurde diese Woche (Dienstag, 14. Januar 2025) am Ortseingang Leimbachstraße befestigt. Bürgermeister Steffen Mues nahm das zum Anlass, um die Bedeutung der Partnerstädte und den damit verbundenen städterpartnerschaftlichen Austausch zu betonen: „Ich freue mich sehr über die Erneuerung der Partnerschaftsschilder an den Ortseingängen. Sie sind ein sichtbares Zeichen für die enge Verbundenheit mit unseren Partnerstädten und machen den europäischen Austausch für alle sichtbar. Die Schilder erinnern uns jeden Tag daran, wie wichtig es ist, diese Verbindungen zu pflegen und weiter auszubauen.“

Auf den Schildern sind die Städtenamen, Wappen und Länder der Partnerstädte Spandau, Katwijk (NL), Leeds (GB), Ypern (B), Zakopane (PL) und Plauen auf den ersten Blick gut sichtbar. Vorausgegangen war ein Antrag der Volt-Fraktion zur Ratssitzung am 25. September 2024, mit dem eine Erneuerung der Schilder angeregt wurde. Die Stadt Siegen nahm dies zum Anlass, auch die Aktualisierung des Städtenamens von Rijnsburg auf Katwijk vorzunehmen.

Die Städtenamen geben von oben nach unten den jeweiligen Beginn der Städtepartnerschaft wieder, mit Spandau als erste Partnerstadt im Jahr 1952. Die Schilder sollen die auch die Wichtigkeit des Europa-Gedankens und die Völkerverständigung betonen. Wie sehr Siegen den Gedanken der Städtepartnerschaft lebt, zeigte sich zuletzt beim Siegener Stadtfest, zu dem anlässlich des 800-jährigen Stadtjubiläums viele Ehrengäste aus den Partnerstädten angereist waren und bei dem zahlreiche Kontakte geknüpft wurden. Steffen Mues: „Städtepartnerschaft fördern und fordern ein friedliches Miteinander.“

An den alten Schildern hatte der „Zahn der Zeit“ genagt und sie waren in einem schlechten Zustand, außerdem mussten einige Wappen aktualisiert werden. Den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch allen Gästen der Stadt Siegen sollen mit den Schildern die bestehenden Städtepartnerschaften transparent werden. Alle Schilder sollen bis Ende Februar befestigt werden. Die anderen, weiteren Standorte sind die Eiserntalstraße und die Straße Wolfsbach in Eisern, die Frankfurter Straße in Siegen, die Freiengründer Straße in Eiserfeld, die Freudenberger Straße in Seelbach, die Geisweider Straße in Geisweid, die Gutenbergstraße in Sohlbach, die Hauptstraße in Kaan-Marienborn, die Oberschelder Straße in Oberschelden, die Olper Straße in Langenholdinghausen, die Siegstraße in Weidenau, die Siegtalstraße in Niederschelden und die Tiefenbacher Straße in Weidenau.

Brachten jetzt das erste neue Schild mit den Namen der Siegener Partnerstädte an: Thorsten Frühau (l.) und Florian Wohlfahrt vom städtischen Bauhof Straßenunterhaltung gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Mues.

(Foto: Stadt Siegen)

.

.