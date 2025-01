Polizei nahm Apotheken-Einbrecher auf frischer Tat fest

(wS/ots) Siegen 08.01.2025 | In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (08.01.2025) ist es zu einem Einbruch in eine Apotheke an der Koblenzer Straße in Siegen gekommen.

Gegen 00:35 Uhr wurde die Einsatzleitstelle von dem Besitzer der Apotheke über den Einbruch in Kenntnis gesetzt. Bereits zwei Minuten später trafen die ersten Polizisten an der Einsatzörtlichkeit ein.

Ersten Erkenntnissen nach verschaffte sich zuvor ein 24-jähriger Einbrecher gewaltsam Zutritt über eine Seiteneingangstüre. Im Inneren durchsuchte er Schränke und Schubladen, um an Medikamente zu gelangen.

Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Polizisten den jungen Mann in einem Kellerschacht. Dort hatte er sich nach dem schnellen Eintreffen der Polizei versteckt. Die Beamten nahmen ihn daraufhin fest und brachten ihn auf die Polizeiwache nach Siegen.

Die entwendeten Medikamente wurden an den Inhaber der Apotheke ausgehändigt.

Der entstandene Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Den 24-Jährigen erwartet eine Strafanzeige.

Die Siegener Kriminalpolizei hat die weiteren Maßnahmen bereits übernommen.