Polizei will Anlaufstelle Sicherheit personell unterstützen

(wS/ots) Siegen 21.01.2025 | Auf der Grundlage einer Ratsvorlage, über den der Siegener Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung am 06.02.2025 entscheidet, erfolgen derzeit Berichterstattungen zu der personellen Ausgestaltung einer möglichen neuen Anlaufstelle Sicherheit in der Siegener Innenstadt. Die Stadt Siegen plant die Einrichtung einer Anlaufstelle Sicherheit in der Straße Am Bahnhof unmittelbar gegenüber des ZOB.

Landrat Andreas Müller: „Mit der Stadt Siegen sind wir bereits seit langem im ständigen Austausch über einen möglichen neuen Standort einer entsprechenden Anlaufstelle. Dabei haben wir als Kreispolizeibehörde stets die Absicht unseres personellen Mitwirkens in einer neuen Anlaufstelle betont.

Zu dem jetzt in Rede stehenden Objekt liegen uns entsprechende Baupläne vor.

Diese müssen wir auf einige Voraussetzungen wie den Gebäudeschutz, den Datenschutz oder hinsichtlich technischer Erforderlichkeiten hin prüfen. So muss zum Beispiel die Eingangssicherung gewährleistet sein. Auch muss eine entsprechende Diskretion baulich gewährleistet sein. Es kann ja nicht sein, dass jemand eine Straftat anzeigen möchte und andere Besucher die Anzeigenaufnahme live miterleben können. Dies sind nur einige wenige Beispiele, die derzeit zur Prüfung anstehen.“

Der Abteilungsleiter der Kreispolizeibehörde, Klaus Bunse ergänzt: „Die Stadt Siegen hatte uns angeboten, die Anlaufstelle zeitweise nutzen zu können. Dies wäre nach jetzigem Stand auch unser erklärtes Ziel, dass unser Personal aus dem Treffpunkt Sicherheit für eine gewisse Zeit am Tag in der Anlaufstelle präsent ist. Ein konkretes Personalkonzept mit etwaigen Schwerpunktzeiten etc. werden wir erstellen, wenn die baulichen und sicherheitstechnischen Fragen geklärt sind.“

Die Polizei hat in den letzten Jahren schrittweise das eingesetzte Personal im Innenstadtbereich erhöht und setzt vor allem auf Präsenz auf der Straße beziehungsweise in den Fußgängerzonen und den Parkanlagen. Neben der Strategischen Fahndung im vergangenen Jahr und den intensiven Präsenzmaßnahmen im Rahmen des Weihnachtsmarktes finden auch immer wieder personalstarke Schwerpunkt- und Sonderkontrollen statt. So auch am heutigen Dienstag (21. Januar), wo zehn Beamtinnen und Beamte als Sonderkontrollgruppe in der Innenstadt unterwegs sind.

Landrat Andreas Müller: „Neben den Präsenzmaßnahmen direkt vor Ort würde eine neue Anlaufstelle das bestehende Präsenzkonzept ergänzen. Das angestrebte Objekt ist aufgrund seiner Lage und der Zugänglichkeit sicherlich ein Plus für unser Ziel, durch eine hohe Präsenz gemeinsam mit unseren Partnern für Sicherheit zu sorgen.“

