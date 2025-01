Rainer Marwedel ist neuer Personalchef für die Volksbank in Südwestfalen

(wS/vob) Siegen/Lüdenscheid 23.01.2025 | Rainer Marwedel ist seit dem 1. Januar 2025 neuer Bereichsleiter Personal der Volksbank in Südwestfalen.

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und Verantwortung für 575 Mitarbeiter und 29 Auszubildende im Siegerland, dem südlichen Märkischen Kreis und im oberbergischen Marienheide. Ein echtes Anliegen ist mir, einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Menschen gerne in der Bank und in ihrem Job erfolgreich sind“, sagt Rainer Marwedel. „Mit Rainer Marwedel verantwortet ein langjähriger Mitarbeiter und erfahrener Kenner ein Thema für unser Haus, das in Zeiten des demografischen Wandels und Fachkräftemangels an Bedeutung gewinnt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit ihm in neuer Position in den Bereichen Personal und Arbeitgebermarke“, erklärt Vorstand Jens Brinkmann.

Der 51-Jährige begann seine berufliche Laufbahn bei der Volksbank 1996 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann. Anschließend war er als Privatkundenbetreuer tätig. Nach erfolgreichem Abschluss entsprechender berufsbegleitender Studiengänge wurde er 2012 Personalreferent und im Jahr darauf Bereichsleiter Personal bei der damaligen Volksbank Siegerland eG. In der nach Fusion mit der Volksbank im Märkischen Kreis eG entstandenen Volksbank in Südwestfalen übernahm Marwedel im Juli 2018 die Leitung der Abteilung Personalentwicklung und war bis Ende 2024 auch stellvertretender Leiter des Bereichs Personal. 2023 wurde er mit Prokura ausgestattet. Neben dem Abschluss als zertifizierter Personalleiter ADG verfügt der Bankbetriebswirt über mehrere Zusatzqualifikationen im Bereich Personal sowie als Systemischer Coach.

Außerhalb der Volksbank engagiert sich Rainer Marwedel als ehrenamtlicher Richter am Arbeitsgericht Siegen, Vorstandsvorsitzender der Waldgenossenschaft Heinze & Hofes Hauberg sowie als Mannschaftssprecher des Löschzuges Hilchenbach in der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Volksbank in Südwestfalen ist weiter auf Wachstumskurs. Allein im vergangenen Jahr wurden 56 Mitarbeiter neu eingestellt, darunter viele Quereinsteiger aus anderen Branchen. Aktuell sind rund 20 Stellen u.a. in den Bereichen Vertrieb, Immobiliengeschäft, Marketing, Compliance und Personal ausgeschrieben. Zugleich konnte die Genossenschaftsbank auf loyale und langjährige Mitarbeiter in ihren Reihen zählen. So ehrte die Volksbank 2024 71 Kolleginnen und Kollegen für ihre runden Betriebsjubiläen von zehn bis 45 Jahren und insgesamt 1.900 Jahre Betriebszugehörigkeit.

(v.l.n.r.): Vorstand Jens Brinkmann, der neue Personalleiter Rainer Marwedel, Vorstandssprecher Roland Krebs

