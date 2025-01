Schwerer Verkehrsunfall in Siegen-Weidenau: 8-jähriges Kind auf der Weidenauer Straße von Pkw erfasst – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 20.01.2025 | Am frühen Freitagabend, dem 17. Januar 2025, ereignete sich auf der Weidenauer Straße in Weidenau ein schwerer Verkehrsunfall. Gegen 18:40 Uhr kollidierte ein 55-jähriger Fiat-Fahrer in Höhe des Weidenauer Busbahnhofs mit einem 8-jährigen Mädchen, das die Straße über die beampelte Fußgängerfurt überquerte.

Nach ersten Erkenntnissen konnte vor Ort nicht abschließend geklärt werden, ob der Pkw-Fahrer oder das Kind Grünlicht hatte. Der Unfall führte zu schweren Verletzungen des Kindes. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde das Mädchen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0271 / 7099 – 0 entgegen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

