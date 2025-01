Sicher in die digitale Zukunft: GREENFIBER präsentiert Glasfaser – Vorteile bei der ImmobilienMesse in Bad Berleburg

(wS/gr) Bad Berleburg 27.01.2025 | Glasfaser ist die Zukunft des Internets. Im Gegensatz zu herkömmlichen Kupferkabeln ermöglicht diese Technologie eine viel höhere Bandbreite und Geschwindigkeit. Dadurch können Nutzer zum Beispiel schneller auf Daten zugreifen und haben keinen Schnelligkeitsverlust, sobald sich mehrere Personen sich im Heimnetz befinden. Um über die Vorteile eines eigenen Glasfaser-Hausanschlusses zu informieren und mit den Bestandskunden in den Austausch zu gehen, präsentiert sich das Infrastrukturunternehmen GREENFIBER am 1. Februar von 10 bis 16 Uhr bei der 16. ImmobilienMesse der Sparkasse Wittgenstein in Bad Berleburg.

Vortrag von Regionalmanager Mike Kleiner

Am GREENFIBER-Stand können sich Interessierte über die Vorteile eines Glasfaseranschlusses, die Tarife sowie über die Schritte des Ausbaus erkundigen. Zu diesem Thema wird Mike Kleiner, GREENFIBER-Regionalmanager für den Kreis Siegen Wittgenstein, um 13 Uhr im Obergeschoss einen interessanten Vortrag halten.

Dabei wird es zunächst einmal um die Frage gehen: Wie kommt das Glasfaserkabel von der Straße ins Haus? Anschließend spricht Mike Kleiner über die sogenannte Inhouse-Verkabelung (NE4-Ebene). Also darüber, wie das Kabel aus dem Keller in den Wohnbereich gelangt, wie das Signal von dort aus an die Endgeräte gesendet wird und was es zu beachten gibt, den perfekten Internet-Empfang im gesamten Haus sicherzustellen. „Wir freuen uns auf viele Besucher und haben für jeden einzelnen das passende Angebot parat“, sagt Mike Kleiner.

Ebenfalls erhalten Besucher am GREENFIBER-Stand Informationen zum Thema IPTV. Das Fernsehen via Internet können Kunden bei Vertragsabschluss bei GREENFIBER hinzubuchen. Insgesamt präsentieren sich 50 heimische Aussteller rund um die eigenen vier Wände bei der diesjährigen ImmobilienMesse.

Gewinnen Sie tolle Preise

Und das ist noch nicht alles: Das Infrastrukturunternehmen bietet ein spannendes Gewinnspiel, bei dem es tolle Gewinne zu ergattern gibt. Zu gewinnen gibt es neben einem Glasfaser-Router auch ein Sport-Bundle bestehend aus Sporttasche und Handtuch sowie einen Gratis-Monat. Darüber hinaus dürfen sich alle Besucher über ein spannendes Messe-Angebot freuen.

Nur solange der Bagger rollt: Hausanschlüsse gibt’s noch kostenfrei

Aktuell werden Glasfaser-Hausanschlüsse in Bad Berleburg sowohl in geförderten als auch in eigenwirtschaftlich erschlossenen Bereichen kostenfrei errichtet. Für Fragen und weitere Informationen stehen den Kunden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro auf dem Stand der ImmobilienMesse bis 16 Uhr sowie im Büro in der Poststraße 15 in Bad Berleburg oder telefonisch unter 02751/82 99 630 zur Verfügung. Und nicht nur das: Im Livestream

„Unser BLB-Netz: Das glasfaserschnelle Update“ auf Instagram und Facebook geben GREENFIBER du die Stadt Bad Berleburg alle vier bis sechs Wochen interessante Informationen und beantworten Fragen rund ums Thema Glasfaser.

Fotos: Greenfiber