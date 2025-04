Der Kulturring Bad Laasphe veranstaltet eine Fahrt zum Theaterbesuch

(wSBl) Bad Laasphe 03.04.2025 |

Der Kulturring Bad Laasphe lädt ein zu einer Busfahrt nach Marburg am Freitag, dem 16. Mai 2025.

Im Erwin-Piscator-Haus (Stadthalle) in Marburg bietet das Ensemble des Hessischen Landestheaters Marburg unter der Regie von Marc von Henning eine Aufführung des Klassikers mit Musik ROMEO UND JULIA an. Der Regisseur hat das Stück von William Shakespeare neu übersetzt und bearbeitet. Mit großer Poesie und mit viel Humor begegnet der britisch-deutsche Regisseur dem Original und denkt die Erzählung konsequent in unsere Gegenwart weiter.

Der Bus fährt am Freitag, 16.05.2025, um 18.00 Uhr vom Wilhelmsplatz in Bad Laasphe ab, die Vorstellung in Marburg beginnt um 19.30 Uhr. (eine kurze Einführung ins Stück kann dann vorher um 19.00 Uhr besucht werden)

Der Preis (einschl. Busfahrt) beträgt 45,00 € (für Mitglieder des Kulturrings: 40,00 €).

Kartenverkauf und verbindliche (evtl. telefonische) Voranmeldung bei der TKS im Haus des Gastes (Tel. 02752-898).

Wichtig: Anmeldeschluss für diese Fahrt ist Montag, der 14.04.2025.

Die Fahrt findet nur statt, wenn sich bis zu diesem Termin mindestens 20 Personen verbindlich anmelden!

Die Anmeldefrist bis zum 14. April ist recht kurz, da uns die Theaterkasse keine längere Reservierungszeit zubilligen konnte. Das bedeutet, dass wir danach die bestellten Karten entweder kaufen oder zurückgeben müssen. Bitte entscheiden Sie schnell, wenn Sie teilnehmen möchten!Zum Stück:

ROMEO UND JULIA von William Shakespeare ist eine der berühmtesten und beliebtesten Liebesgeschichten der Weltliteratur. Zwei junge Menschen verlieben sich in Verona ineinander. Eine aufregende Zeit beginnt.

Alles könnte schön sein, aber es ist das Gegenteil. Ihre Liebe ist vom ersten Augenblick an zum Scheitern verurteilt, weil ihre Familien, die Capulets und die Montagues, sich gegenseitig bekämpfen und Ressentiments gegen diese neue Liebe haben. Kann Liebe jedes Hindernis überwinden? Kann Liebe größer als Hass sein?

Trotz ihres starken Willens zu lieben und Brücken zu bauen, verzweifeln sie und es kommt zur Katastrophe. Doch muss diese das letzte Wort haben?

ROMEO UND JULIA von Shakespeare wurde 1597 verfasst und ist seitdem unzählige Male interpretiert worden, sowohl auf der Theaterbühne als auch im Film. ROMEO UND JULIA nach Shakespeare handelt von WIDERSTAND & LIEBE. Es ist ein Abend voller Emotionen und Musik.

Foto: Jan Bosch