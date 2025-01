Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützt den CVJM Gilsbach bei Anschaffung moderner Funkmikrofone

(wS/sp) Burbach 28.01.2025 | Der CVJM Gilsbach freut sich über eine finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Dank der Spende in Höhe von 960 € konnte der Verein moderne Funkmikrofone anschaffen, die ab sofort in der Vereinsarbeit zum Einsatz kommen.

Der CVJM Gilsbach, der sich seit Jahren mit großem Engagement für die Kinder- und Jugendarbeit in Burbach einsetzt, plant die neuen Mikrofone beispielsweise für musikalische Aufführungen zu nutzen. Durch die moderne Technik wird die Qualität der Veranstaltungen deutlich verbessert, und die jungen Menschen erhalten eine professionelle Plattform, um ihre Talente zu präsentieren.

„Die Funkmikrofone sind für unsere Arbeit ein echter Meilenstein“, erklärt Claudia Krumm, Vorsitzende des CVJM Gilsbach. „Sie ermöglichen uns, kreative und qualitativ hochwertige Projekte umzusetzen, die unsere Kinder und Jugendlichen in ihrer Entwicklung stärken. Wir sind der Sparkasse Burbach-Neunkirchen dankbar für diese wertvolle Unterstützung.“

Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen zeigt mit ihrer Spende einmal mehr ihr Engagement für die Region und die Förderung junger Menschen. Guido Köppen, Kundenberater in der Sparkasse Burbach-Neunkirchen erklärt: „Als Sparkasse legen wir großen Wert darauf, lokale Initiativen zu unterstützen, die eine positive Wirkung in unserer Gemeinschaft haben. Wir freuen uns, mit unserer Spende einen Beitrag zu leisten.“

Bereits in der Weihnachtszeit konnten die Funkmikrofone ausgiebig getestet und erfolgreich eingesetzt werden. Die Mikrofone sind somit eine große Bereicherung und wurden von den Teilnehmer begeistert genutzt. Und auch beim „Late Night bauen“ sind die Mikros aktuell ein hilfreiches Mittel zur Koordination der begeisterten Lego-Bauer.

