SPD-Ortsverein Siegen-Nord besucht Selimiye-Moschee in Geisweid

(wS/spd) Siegen 17.01.2025 | Vergangene Woche besuchte der SPD-Ortsverein Siegen-Nord die Selimiye-Moschee im Stadtteil Geisweid, um sich vor Ort ein Bild von den aktuellen Umbauarbeiten zu machen und den Dialog mit der muslimischen Gemeinde zu stärken. Die Moschee, die seit Jahren ein wichtiger kultureller und religiöser Treffpunkt für viele muslimische Bürgerinnen und Bürger ist (der Moscheeverein hat über 500 Mitglieder), wird derzeit mit Eigenmitteln in Höhe von über 1,5 Mio. Euro des Moscheevereins umfangreich renoviert.

Die SPD-Delegation, bestehend aus Vorstandsmitgliedern und interessierten Parteimitgliedern des Ortsvereins sowie der Bundestagskandidatin der SPD Luiza Licina- Bode führten ein Gespräch mit Mustafa Koyuncu, Vorsitzender, Önder Sahin 2. Vorsitzender Adnan Demir, Vorstandsmitglied und Hasan Sami Arvas, Imam des Moscheevereins.

In einer offenen und herzlichen Atmosphäre wurden die Fortschritte der Bauarbeiten, die Herausforderungen der Finanzierung und die Bedeutung der Moschee für die Nachbarschaft thematisiert.

„Es beeindruckt uns, wie viel Engagement und Eigeninitiative die Mitglieder der Gemeinde in dieses Projekt stecken“, erklärte die Bundestagsabgeordnete Luiza Licina-Bode. „Die Moschee ist nicht nur ein religiöser Ort, sondern auch ein wichtiger Ort der Begegnung und des Austauschs in unserem Stadtteil.“

Der stv.Vorsitzende Önder Sahin des Selimiye-Moscheevereins betonte, dass die Renovierung nicht nur bauliche Verbesserungen bringe, sondern auch die Möglichkeit eröffne, die Angebote der Moschee zu erweitern. Geplant seien unter anderem zusätzliche Räume für Bildungsangebote und Veranstaltungen, die den Menschen im Stadtteil offenstehen sollen.

Die Mitglieder des SPD-Ortsvereins lobten die Arbeit des Moscheevereins und signalisierten ihre Unterstützung, insbesondere in Fragen des interkulturellen Dialogs und der Integration.

„Wir sehen es als unsere Aufgabe, Brücken zu bauen und das Miteinander in Siegen- Nord zu fördern“, so der Vorsitzende des Ortsvereins Thomas Christian.

Der Besuch endete mit einer Besichtigung der Baustelle und einer Einladung zu weiteren Gesprächen, um den Austausch zwischen der Moscheegemeinde und der SPD zu vertiefen. Beide Seiten waren sich einig, dass ein offener Dialog und gegenseitiges Verständnis entscheidend für ein gutes Zusammenleben in einer vielfältigen Gesellschaft sind.

Die SPD Siegen-Nord plant, die Entwicklungen rund um die Selimiye-Moschee weiterhin aufmerksam zu verfolgen und sich für eine gute Nachbarschaft einzusetzen.

Fotos: SPD