Sternsinger sind unter dem Leitwort „Erhebt eure Stimme: Für Kinderrechte!“ im Pastoralverbund Nördliches Siegerland unterwegs

(wS/pns) Kreuztal – Hilchenbach 08.01.2025 | Königlichen Besuch dürfen zu Beginn des neuen Jahres wieder viele Einwohner in fast allen Ortsteilen von Kreuztal und Hilchenbach sowie Herzhausen erwarten: Die Sternsinger des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland sind unterwegs. Verkleidet als Caspar, Melchior und Balthasar gehen die Mädchen und Jungen am Samstag, 11. Januar, in Hilchenbach und Kreuztal sowie den dazugehörigen Stadtteilen Kreuztal singend von Haus zu Haus.

Mit dem Kreidezeichen „20*C+M+B+2025“ bringen sie in der Nachfolge der Heiligen Drei Könige den Segen „Christus segne dieses Haus“ zu den Menschen, sammeln für benachteiligte Kinder in aller Welt und werden damit selbst zu einem wahren Segen.

Jedes Jahr stehen ein Thema und Beispielprojekte exemplarisch im Mittelpunkt der Aktion Dreikönigssingen. Die Spenden, die die Sternsinger sammeln, fließen in Hilfsprojekte für Kinder in rund hundert Ländern weltweit. Die Aktion Dreikönigsaktion 2025 vermittelt den Sternsingerinnen und Sternsingern, wie wichtig die Kinderrechte sind. Sie zeigt auf, dass alle Menschen geliebte Kinder Gottes sind und ein Recht auf ein Leben in Würde haben. Die Aktion ermutigt die Kinder und Jugendlichen, sich gemeinsam mit Gleichaltrigen aller Kontinente für die Achtung, den Schutz und Umsetzung ihrer Rechte einzusetzen. Gleichzeitig erfahren Sternsingerinnen und Sternsinger, wie sie mit ihrem Engagement dazu beitragen, Kinderrechte weltweit ganz konkret zu stärken.

1959 wurde die Sternsingeraktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not engagieren. Über eine Milliarde Euro sammelten die Sternsinger seit dem Aktionsstart, weit mehr als 75.000 Projekte für benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa wurden in dieser Zeit unterstützt. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).

Die Sternsinger im Pastoralverbund Nördliches Siegerland sind in verschiedene Gruppen aufgeteilt und werden jeweils von einem erwachsenen oder jugendlichen Gruppenleiter begleitet, der sich durch eine von der Kirchengemeinde ausgestellte Bescheinigung ausweisen kann.

Weitere Informationen zur Aktion Dreikönigssingen 2025 finden Interessierte auf der Homepage des Pastoralverbundes Nördliches Siegerland unter www.pv-noerdliches–siegerland.de oder auf der Webseite www.sternsinger.de.