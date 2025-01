„Tag der offenen Tür“ beim ambulanten Kinderhospizdienst Siegen und dem Kinderpalliativteam der DRK-Kinderklinik

(wS/ahk) Siegen 29.01.2025 | Nach dem großartigen Erfolg im letzten Jahr wird auch dieses Jahr wieder für ein paar Stunden das Leben gefeiert und die Türen geöffnet.

Am 08. Februar 2025 von 13.00 bis 17.00 Uhr öffnet der ambulante Kinderhospizdienst seine Türen. In Kooperation mit dem Kinderpalliativteam gibt es großartige Angebote für Groß und Klein: einmal ein kleiner Löwe beim Kinderschminken sein, beim Duft von Popcorn und Kuchen schöne Gespräche führen, sich von der Livemusik von Tibor Zachar und Co verzaubern lassen, die fantasievollen Luftballontiere bestaunen oder sein Glück am Glücksrad versuchen – es wird eine sehr bunte Mischung von allem sein.

Eingeladen sind unsere Familien genauso wie Mitarbeiter der Klinik, interessierte Menschen an der Kinderhospizarbeit oder vielleicht zukünftige Ehrenamtliche. Kinderhospizarbeit hat seit 30 Jahren einen festen Platz in unserer Gesellschaft und die Unterstützung der Familien zu Hause ist die große Aufgabe, die sowohl das Kinderpalliativteam als auch die Ehrenamtler des ambulanten Dienstes leisten.

Ca. 100.000 Kinder und Jugendliche und ihre Familien benötigen in Deutschland Unterstützung und Begleitung. Durch die zunehmende Krise der Pflegedienste in diesem Bereich wird der Bedarf noch steigen. Um darauf aufmerksam zu machen, wird jedes Jahr am 10.02., dem Gründungsjahr des Deutschen Kinderhospizvereines, dieser Tag gefeiert. Mit Aktionen, offenen Türen und vielen grünen Bändern im ganzen Land.

Auf dem Foto sehen sie Mitarbeiterinnen des ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes sowie vom Kinderpalliativteam der DRK Kinderklinik Siegen

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!