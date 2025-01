Toyota und Autohaus Keller: Gemeinsam in die Zukunft

(wS/ke) Siegen 23.01.2025 | Die Autohaus Keller GmbH & Co. KG expandiert weiter: Das traditionsreiche Unternehmen wird künftig auch in Bad Camberg Toyota-Fahrzeuge vertreiben und übernimmt den Standort des langjährigen Toyota-Partners Autohaus Mollier. Eine enge Partnerschaft verbindet Autohaus Keller und Autohaus Mollier bereits seit vielen Jahren.

Mit insgesamt sieben Standorten in Nordrhein-Westfalen und Hessen gehört Autohaus Keller zu den führenden Toyota-Händlern in Deutschland.

Bereits in der Vergangenheit hat Autohaus Keller sein digitales Angebot ausgebaut. Das Portfolio umfasst einen Online-Shop, über den mehr als 350 sofort verfügbare Bestandsfahrzeuge bestellt und bis vor die Haustür geliefert werden können. Außerdem ermöglicht die Website die einfache digitale Buchung von Werkstattterminen. Dies entspricht dem Motto: „Autos. Einfach. Autohaus Keller.“

Ein besonderer Fokus liegt auch auf der Mitarbeiterqualifizierung und der Berufsausbildung. Azubis werden ermutigt, über den Tellerrand hinauszuschauen, was sich in zahlreichen Auszeichnungen widerspiegelt. 2023 wurde Autohaus Keller vom Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, mit dem Ausbildungssiegel für seine langjährige Ausbildungsleistung geehrt.

Toyota und Autohaus Keller bilden seit über 50 Jahren ein starkes Team in der Elektrifizierung. Bereits vor mehr als 25 Jahren brachte Toyota mit dem Prius das erste elektrifizierte Fahrzeug auf den Markt. Heute bietet Toyota eine breite Palette an Modellen und Antriebsarten an – von konventionellen Fahrzeugen über Hybride und Plug-in-Hybride bis hin zu Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeugen. Die Einführung des ProAce Max stärkt die Position Toyotas im Bereich der leichten und mittleren Nutzfahrzeuge, wodurch die wachsende Kundennachfrage besser bedient werden kann. „Damit stellen wir uns optimal für die Zukunft auf“, erklärt Wolfgang Keller, Geschäftsführer der Autohaus Keller GmbH & Co. KG.

Die Kooperation mit Toyota hat Autohaus Keller in den letzten sechs Jahren dreimal zum Wachstum verholfen und stärkt das Wirtschaftsraumkonzept des Unternehmens. „Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der Autohaus Keller GmbH & Co. KG unseren Wachstumskurs fortsetzen können“, betont Mario Köhler, Präsident & CEO der Toyota Deutschland GmbH. „Neben einem exzellenten Vertrieb und Service, der höchste Kundenzufriedenheit garantiert, verbindet uns auch unser Engagement in sozialen und regionalen Projekten.“

Während Toyota ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele bis 2050 verfolgt, setzt sich auch Autohaus Keller für die Förderung umweltfreundlicher Mobilität in Bad Camberg ein. Toyota als Vorreiter für alternative Antriebe erweitert kontinuierlich sein Angebot an Hybrid- und Elektrofahrzeugen sowie Brennstoffzellenautos. Seit 2019 werden auch Wasserstofffahrzeuge produziert.

Das Autohaus Keller wurde 1961 von Fritz und Rita Keller gegründet und vertritt seit 1975 die Marke Toyota. Im Jahr 2024 beschäftigt das Unternehmen 119 Mitarbeiter, darunter 34 Auszubildende in den Berufen Kfz-Mechatroniker und Automobilkaufmann. Wolfgang Keller fasst die Philosophie seines Unternehmens zusammen: „Unser Unternehmen wächst durch die Entwicklung unserer Mitarbeiter.“