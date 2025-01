Unbekannte brechen in Lagerhalle in Siegen ein

(wS/ots) Siegen 22.01.2025 | In der Zeit von Montagnachmittag (20.01.2025) bis Dienstagmorgen (21.01.2025) sind Unbekannte in eine Lagerhalle in Siegen eingebrochen.

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Firmengelände an der Eiserfelder Straße. Dort hebelten sie ein Garagentor auf und durchwühlten eine Lagerhalle sowie mehrere Büroräume. Außerdem öffneten die Einbrecher einen auf dem Gelände stehenden Pkw.

Zum jetzigen Zeitpunkt können zum Beuteschaden noch keine Angabe gemacht werden.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0271 / 7099-0 zu melden.