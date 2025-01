Unfall: 84-jährige Seniorin auf Zebrastreifen von Auto erfasst

(wS/red) Siegen 17.01.2025 | Am Freitagvormittag kam es gegen 10:35 Uhr auf der Giersbergstraße in Siegen zu einem Unfall, bei dem eine 84-jährige Fußgängerin verletzt wurde. Sie musste nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Siegener Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Kollision ereignete sich, als eine 36-jährige Autofahrerin auf dem Stockweg unterwegs war und im Kreuzungsbereich nach rechts in die Giersbergstraße einbog. Dabei übersah sie die Seniorin, die gerade am Zebrastreifen die Fahrbahn überquerte. Der Pkw erfasste die ältere Dame, die durch den Aufprall auf die Fahrbahn geschleudert wurde.

Ersthelfer kümmerten sich umgehend um die verletzte Frau, bis Rettungswagen und Notarzt eintrafen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Giersbergstraße in Fahrtrichtung Siegen. Am Fahrzeug der Unfallverursacherin entstand geringer Sachschaden.

Foto: wirSiegen.de

