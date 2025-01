Volksbank in Südwestfalen ernennt Daniel Friske zum neuen Bereichsleiter Vorstandsstab

(wS/vob) Siegen Lüdenscheid Altena 29.01.2025 | Daniel Friske ist neuer Leiter des Bereichs Vorstandsstab der Volksbank in Südwestfalen. Damit verantwortet der 38-Jährige die zentrale organisatorische Schnittstelle zwischen dem Vorstand, den internen Bereichen der regionalen Genossenschaftsbank und externen Ansprechpartnern.

Der Bereich Vorstandsstab sorgt für die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an die Volksbank und ein aktives Management der genossenschaftlichen Gremien. Ferner unterstützt er den Vorstand bei Themenstellungen zur Satzung, Strategie und dem operativen Geschäft. In den Verantwortungsbereich von Daniel Friske fallen neben dem Vorstandssekretariat auch die Abteilungen Vorstandsassistenz und Unternehmenskommunikation der Volksbank in Südwestfalen. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das Veranstaltungsmanagement und das regionale Engagement durch Spenden und Sponsoring sind zentrale Themenstellungen der Abteilung Unternehmenskommunikation.

„Daniel Friske hat sich in den unterschiedlichsten Funktionen in unserer Bank in den vergangenen Jahren eine hohe Reputation und Wertschätzung erarbeitet.

Als Vorstand schätzen wir seine große Expertise, hohe Verlässlichkeit, gute Vernetzung und persönliche Integrität. Wir wünschen Herrn Friske alles Gute für diese neue Herausforderung und freuen uns gleichzeitig auf die Fortsetzung unserer äußerst angenehmen Zusammenarbeit“, erklärt Vorstandssprecher Roland Krebs.

Der 38-Jährige ist ein echtes Eigengewächs der Volksbank in Südwestfalen. Er begann seine berufliche Laufbahn 2006 mit einer Ausbildung zum Bankkaufmann bei der damaligen Volksbank Lüdenscheid.

Nach dem anschließenden Zivildienst folgten berufliche Stationen im Firmenkundengeschäft und der Internen Revision der Genossenschaftsbank. Ab 2020 war er als Referent im Vorstandsstab tätig und ist seit 2024 Prokurist.

Neben dem Abschluss als diplomierter Bankbetriebswirt Management ADG hält der gebürtige Lüdenscheider einen Bachelor of Arts in Business Administration (FOM). Zudem verfügt er über Zusatzqualifikationen im Bereich der Internen Revision. In seiner Freizeit engagiert sich der zweifache Familienvater und passionierte Schütze als Presseoffizier an seinem Wohnort beim Schützenverein Evingsen 1872 e.V.

(v.l.n.r.): Vorstand Jens Brinkmann, der neue Bereichsleiter Daniel Friske, Vorstandssprecher Roland Krebs

