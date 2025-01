Westenergie Klimaschutzpreis: Auszeichnung für engagierte Projekte in Wilnsdorf

(wS/we) Wilnsdorf 10.01.2025 | Ehrenamtliche Initiativen für Umwelt- und Klimaschutz standen auch in diesem Jahr im Mittelpunkt der

Verleihung des Westenergie Klimaschutzpreises. Mit Kreativität, Engagement und Ideenreichtum haben

zahlreiche Vereine, Gruppen und Einzelpersonen dazu beigetragen, die Umwelt zu schützen und die

Lebensqualität in ihrer Region zu verbessern.

Seit 1995 wurden über 9.000 Projekte für den Westenergie Klimaschutzpreis eingereicht – ein Beweis

dafür, dass Klimaschutz kein Sprint, sondern ein Marathon ist. Die drei Gewinnerprojekte aus Wilnsdorf

setzen ein eindrucksvolles Zeichen für eine nachhaltige Entwicklung und den Schutz der Artenvielfalt.

Den ersten Platz belegt der Wahlpflichtkurs „Schulgarten“ der Hauptschule Wilnsdorf. Die Schülerschaft

betreibt einen Schulgarten, in dem auf ressourcen- und umweltschonende Weise Kräuter, Gemüse und

Obst für die eigene Schulküche angepflanzt werden. Der Garten wird chemiefrei betrieben und

Gartenabfälle werden von den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände kompostiert. Bei der

Bewirtschaftung ist der Schülerschaft besonders die Fauna wichtig. Deshalb werden die Grasflächen

selten und zeitlich versetzt gemäht, um die Lebensräume für die Insekten zu erhalten. Derzeit besteht der

Schulgarten aus einer Kräuterspirale, einem Hochbeet, einem Nass- und Trockenbiotop, einem

Wassergraben und Wildblumenwiesen.

Ziel der Aktion ist es, neben dem Anbau von Lebensmitteln für die Schulküche auch einen Lebensraum für

Insekten und Eidechsen zu schaffen.

Den zweiten Platz belegt das Gymnasium Wilnsdorf mit seiner Baumpflanzaktion. Die Idee entstand im

Rahmen der sogenannten „Nachhaltigkeitstage“ am Gymnasium Wilnsdorf, die sich an der europäischen

Nachhaltigkeitswoche orientieren. In diesem Zuge hatten die Schülerinnen und Schüler eigenständig 17

Klimaschutzziele definiert und die Baumpflanzaktion ins Leben gerufen. Durch einen selbstorganisierten

Kuchenbasar konnten die finanziellen Mittel für die Aktion gesammelt werden.

Der dritte Platz des Klimaschutzpreises in Wilnsdorf geht an den VfB 1928 Wilden e. V. für sein

nachhaltiges und umweltfreundliches Sport- und Spielfest. Im Mai 2024 veranstaltete der Verein ein Fest

auf dem Sportplatz in Wilden. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Nachhaltigkeit und

Umweltfreundlichkeit gelegt. So wurde beispielsweise auf Einweggeschirr und unnötigen Müll verzichtet.

Die Veranstalter legen großen Wert darauf, Mehrweggeschirr zu verwenden und benötigten Strom aus

einer Photovoltaik-Anlage mit Stromspeicher zu gewinnen.

„Ich freue mich sehr über die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner. Die Projekte zeugen von

Kreativität und Einfallsreichtum. Für mich ist besonders hervorzuheben, dass diese Projekte zum

Nachahmen anregen und von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern nachgeahmt werden können. Damit

tragen diese Schulen und Vereine dazu bei, unsere Gemeinde nachhaltiger zu gestalten. Dieser Einsatz ist

beeindruckend und ein starkes Vorbild für uns alle“, erklärte der Bürgermeister der Gemeinde Wilnsdorf

Hannes Gieseler.

Die Preisträgerinnen und Preisträger konnten sich über ein Gesamtpreisgeld von 1.000 Euro freuen. Der

erste Platz erhielt 500 Euro, der zweite Platz 300 Euro und der dritte Platz 200 Euro. Die Projekte zeigen,

dass lokales Engagement eine entscheidende Rolle im Klimaschutz spielt. Die Gemeinde Wilnsdorf und

Westenergie danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren

Zukunft.

Westenergie Kommunalmanager Thomas Krischik freute sich: „Unser herzlicher Dank gilt allen

Teilnehmenden. Es ist immer wieder beeindruckend mit wie viel Engagement und Leidenschaft sie sich

für die Sache einsetzen. Die gekürten Projekte zeugen von Ideenreichtum und tragen zur Zukunft von

Wilnsdorf bei. Es ist schön zu sehen, wie viele junge Menschen sich für die Umwelt und Natur einsetzen.

Dieser Einsatz, vor allem neben dem schulischen Alltag, hat eine Auszeichnung verdient.“

Zum Hintergrund: Neben der Energieversorgung engagiert sich Westenergie in ihren Partnerkommunen

traditionell in den Bereichen Sport, Kultur, Soziales, Klimaschutz und Bildung. Über Sponsorings und

Kooperationen unterstützt das Unternehmen sowohl kleine Initiativen als auch große Vereine, um mit

den Menschen vor Ort auch auf gesellschaftlicher Ebene gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Allein über

die Mitarbeitendeninitiative Westenergie aktiv vor Ort konnten bereits mehr als 12.000 ehrenamtliche

Projekte umgesetzt werden. Weitere Informationen unter westenergie.de/klimaschutzpreis.

Bürgermeister Hannes Gieseler (2. v. r.) zusammen mit Westenergie-Kommunalmanager Thomas Krischik (l.) und Gewinnerinnen und Gewinner des Klimaschutzpreises Wilnsdorf 2024.

(Foto: Gemeinde Wilnsdorf)

