Chile und Argentinien: Reise durch Südamerika – VHS-Multivisionsvortrag am 13. Februar

(wS/si) Kreuztal 11.02.2025 | Thomas Kerstein berichtet in einem Multivisionsvortrag am Donnerstag, 13. Februar 2025, um 18:30 Uhr, von seiner spannenden Reise durch Südamerika. Im Rahmen seiner Elternzeit durchquerte er mit seiner Frau und dem gemeinsamen fünfjährigen Sohn und vollgepackten Rucksäcken die vielfältigen Landschaften verschiedener südamerikanischer Länder.

Die Reise beginnt in der Atacamawüste im Norden Chiles, der trockensten Wüste der Erde mit ihren surrealen Landschaften, imposanten Vulkanen und sprudelnden Geysiren. Danach folgt Patagonien mit seinen beeindruckenden Gletschern, Seen, Fjorden und Granitnadeln – für viele ein ultimatives Sehnsuchtsziel – und endet schließlich in Feuerland, dem südlichsten Teil Südamerikas. Diese Reise durch Chile und Argentinien ist eine Reise voller Kontraste und einzigartiger Erlebnisse, die der Familie in unvergesslicher Erinnerung bleiben wird.

Der Vortrag findet statt im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Kreuztal, Marburger Str. 10, 57223 Kreuztal. Der Eintritt kostet 6 Euro. Anmeldungen sind unter www.vhs-siegen- wittgenstein.de möglich.



Foto: Thomas Kerstein