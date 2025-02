Chorprojekt startet am Freitag: Sänger für 80er-Jahre & NDW-Hits in Wallmenroth gesucht!

(wS/cp) Siegen 17.02.2025 | Chorprojekt startet am Freitag ! Weitere mitwirkende Sänger gesucht.

80ger Jahre, Neue Deutsche Welle und mehr als „Reine Männersache“ in Wallmenroth Kreisgebiet. Über 30 interessierte Sänger trafen sich zum Info-Abend am 14.02. im Werner- Schuh-Saal in der Blumenstraße in Wallmenroth bei Betzdorf. Damit ist klar: Das Männerchorprojekt „Hits der 80er, Neue Deutsche Welle und mehr“ startet dort am kommenden Freitag, 21.02.2025 mit wöchentlichen Proben um 18:00 Uhr.

Wichtig: Interessierte Sänger können noch einsteigen und Lieder wie „Völlig losgelöst“, „Freiheit“ oder „Mein bester Freund“ von Peter Schilling, Marius Müller-Westernhagen und den Prinzen bis hin zum Welthit „Music“ von John Miles gemeinsam mit dem Männerchor Wallmenroth und Chorleiter Matthias Merzhäuser einstudieren. Gesungen wird a-Cappella, mit Klavierbegleitung, Playback, oder mit kompletter Band-Begleitung durch „The Rhythmics“.

Das Projekt endet mit einer Aufführung am Mittwoch, 18.06.2025 abends im Kulturwerk Wissen, wo bereits im letzten Jahr eine ähnliche Show in gleicher Besetzung vor ausverkauftem Haus präsentiert wurde (siehe Bild). Interessierte können jetzt noch einsteigen und ab sofort mitmachen. Auskünfte gibt Chorleiter Matthias Merzhäuser telefonisch unter 0171 42 336 21 oder unter MM@Merzi.de per Mail.

Beitrag: Susanne Schmidt, ChorPromotion

Fotos: C-P

