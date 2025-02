DELA GmbH & Co KG stellt Weichen für die Zukunft

(wS/fr) Freudenberg 13.02.2025 | Die Herausforderungen in der heimischen Metallindustrie sind groß. „So ist es erfreulich, dass sich das in Freudenberg ansässige Unternehmen DELA GmbH & Co KG sehr gut aufstellt hat und mit einem starken Team in die nächsten Jahrzehnte gehen will“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke nach einem Vor-Ort-Besuch.

Seit 60 Jahren hat die Firma ihren Standort an der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz im Asdorftal und ist spezialisiert auf die Produktion von Flanschen und Brennzuschnitte. Auf modernsten Fertigungsanlagen entstehen verschiedenste Stahlteile nach Kundenwunsch, wie zum Beispiel alle gängigen Flanschen, Sonderflanschen und Brennzuschnitte. Das Unternehmen verarbeitet rund 25 Tonnen Stahl am Tag und erfüllt dabei höchste Qualitätsansprüche. Zum Kundenkreis zählen Geschäftspartner hauptsächlich aus den Bereichen Behälter-, Rohr- und Maschinenbau mit Sitz in Deutschland. Die Kunden schätzen die Qualität, Lieferzeit und die Beständigkeit.

Das Unternehmen beschäftigt aktuell 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort im Asdorftal sowie in Niederndorf (DELA Zerspanung GmbH). Bürgermeisterin Nicole Reschke machte sich kürzlich ein persönliches Bild vor Ort und sprach mit den Verantwortlichen über die aktuelle Entwicklung. Geschäftsführer Stefan Debus führte insbesondere die Themen Energiepreise und Bürokratie an, die DELA belasten. Dennoch möchte er den Beschäftigten Zukunftssicherheit geben und stellt mit einer neuen Führungsstruktur die Weichen. Seit dem 01.01.2025 ist Jan Thomas Schmidt in die Geschäftsführung eingestiegen. Unterstützt wird das Führungsduo von dem technischen Betriebsleiter Eduardo Figaredo.

„Für mich war die Ausweitung der Geschäftsführung eine bewusste Entscheidung, um das Unternehmen zukunftssicherer aufzustellen, die Expertise in der Geschäftsführung auszudehnen und die Nachfolge zu sichern", so Stefan Debus. „Mit Jan Thomas Schmidt und Eduardo Figaredo habe ich zwei erfahrene Partner zur Seite, die mein vollstes Vertrauen genießen und mit denen ich die zukünftige Unternehmensentwicklung weiter voranbringen werde.“

