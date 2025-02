Gemeinsam die Natur entdecken: Neue Wandergruppe für Menschen ab 60 Jahre startet in Siegen

(wS/si) Siegen 11.02.2025 | Der Seniorenbeirat der Universitätsstadt Siegen startet ein neues Angebot für Menschen ab 60 Jahren: Unter dem Motto „Gemeinsam die Natur entdecken“ können Interessierte die Schönheit der Siegerländer Landschaft bei geführten Wandertouren erleben.

Im ersten Halbjahr 2025 sind zwei Wanderungen geplant: Am Dienstag, 4. März, beginnt um 10.30 Uhr die erste Tour. Treffpunkt ist der Eingang des Hallenbads Weidenau. Die Strecke führt über sieben Kilometer und 240 Höhenmeter in Richtung Tiergarten, Dammwildgehege und Erlebniswaldstationen. Nach etwa zweieinhalb Stunden endet die Wanderung beim Familienbüro der Stadt Siegen (ehemaliges „Foto Saal“-Gebäude) in Weidenau, wo Kaffee und Gebäck auf die Teilnehmenden warten.

Die zweite Wanderung findet am Dienstag, 20. Mai, ebenfalls um 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz in der Dautenbach. Die rund zehn Kilometer lange Route führt entlang des Soehler oberhalb von Breitenbach vorbei an der Zinsenbachquelle und bietet auf 230 Höhenmetern einen beeindruckenden Blick auf Siegen.

Die Initiative geht auf Monika Schneider und Reiner Seidel zurück, die während der Corona-Pandemie das Wandern für sich entdeckt haben und ihre Begeisterung nun mit anderen teilen möchten.

Interessierte können sich in der Geschäftsstelle des Seniorenbeirates anmelden. Ansprechperson ist Gabriele Wiecker unter der Telefonnummer (0271) 404-2202 oder per E-Mail an seniorendienst@siegen.de. Die Anmeldung sollte mindestens eine Woche vor dem Wandertermin erfolgen. Die maximale Teilnehmerzahl liegt bei 15 Personen.

Wer das Wanderleitungsteam unterstützen möchte, kann sich beim Seniorenbeauftragten der Stadt Siegen, Volker Reichmann, unter der Telefonnummer (0271) 404-2434 oder per E-Mail an v.reichmann@siegen.de melden.