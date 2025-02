Heimatverein Obersdorf verabschiedet Wolfgang Tigges aus dem Vorstand – Bestehendes Führungsteam bestätigt, Susanne Camminga-Meyer neu gewählt

(wS/hv) Wilnsdorf 09.02.2025 | Ein Bericht von Dr. Ulrich Müller – 1. Stellvertretender Vorsitzender im Heimatverein Obersdorf- Rödgen e. V.

Am 07.02.2025 fand die Jahreshauptversammlung des Heimatvereins Obersdorf Rödgen im DRK-Heim in Obersdorf statt. Dabei wurden die Mitglieder über die vielen Aktivitäten im Jahr 2024 informiert. Wie jedes Jahr wurden das Mai- und Grillfest sowie bis zu sechs Arbeitseinsätze rund um die Grillhütte Obersdorf durchgeführt. Mit der Aktion „Aktiv vor Ort“ von Westenergie konnte oberhalb des Ehrenhains in Obersdorf ein zusätzliches Wandersofa aufgestellt werden. Der Verein ist insgesamt solide finanziert. Dem Kassenbericht war zu entnehmen, dass zum 31.12.2024 ein Überschuss von ca. 6000 Euro erwirtschaftet wurde. „Der Vorstand hat gut und er- folgreich gearbeitet, so Volker Stein (1. Vorsitzender)“.

Wolfgang Tigges wurde vor der Neuwahl des kompletten Vorstandes aus der aktiven Vorstandsarbeit für seine Verdienste für den Heimatverein Obersdorf-Rödgen geehrt.

Er ist seit 1983 Vereinsmitglied und seit 1987 durchgängig Mitglied im Vorstand. Als stellvertretender 1. Vorsitzende, zuletzt als Beisitzer und Bänkewart hat Wolfgang Tigges sich seit 38 Jahren für den Heimatverein Obersdorf-Rödgen und für die Ortschaft Obersdorf verdient gemacht. Nach dem Brand der Grillhütte im Jahr 2012 leitete er den Arbeitskreis zum Wiederaufbau und leitete die Tiefbauarbeiten für den Grillplatz Obersdorf. Der Heimatverein dankt Wolfgang Tigges für lange und treue Vereinsjahre.

Bei den Vorstandswahlen wurden Volker Stein (Vorsitzender), Dr. Ulrich Müller (1. stv. Vorsitzender/Schriftführer), Christine Geis (2. stv. Vorsitzende), Heidi Kunze (Kassiererin), Markus Becker (Beisitzer), Claudia Kortwinkel (Besitzerin/Hüttenwartin), Sandra Münker (Beisitzerin), Hendrik Buback (Beisitzer), Stefan Becker (Beisitzer) und Joachim Noppe (Besitzer) einstimmig wiedergewählt. Als Besitzerin wurde Susanne Camminga Meyer einstimmig gewählt. Sie folgt somit auf Wolfgang Tigges und unterstützt zukünftig als stellvertretende Schriftführerin und bei der Veranstaltungsorganisation.

.

.

Anzeige – Günstig Werbung schalten auf wirSiegen.de – Infos hier

Ihnen gefällt unsere Berichterstattung und Sie möchten wirSiegen.de unterstützen? Dann klicken Sie bitte HIER.

Wir freuen uns sehr, vielen Dank!