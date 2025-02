Innenminister Herbert Reul in Kreuztal: Klare Worte zur Sicherheitslage – CDU und Experten beraten über Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung

(wS/red) Kreuztal 06.02.2025 | Sicherheit ist eines der drängendsten Themen unserer Zeit – das zeigte sich bei der Veranstaltung der CDU Siegen-Wittgenstein im Campus Buschhütten. Zahlreiche Bürger, darunter Polizisten und Sicherheitsexperten waren der Einladung gefolgt, um mit Innenminister Herbert Reul und Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto über aktuelle Herausforderungen und Maßnahmen im Bereich der inneren Sicherheit zu diskutieren.

CDU-Kreisvorsitzender Benedikt Büdenbender eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Das Thema Sicherheit bewegt uns alle.“ Er betonte die Bedeutung eines offenen Dialogs zwischen Bürgern, Politik und Sicherheitsbehörden. Im Zentrum des Abends stand der Vortrag von Herbert Reul, der für seine klare und praxisnahe Art bekannt ist. Ohne Manuskript sprach er eine Stunde lang über die aktuelle Sicherheitslage in Deutschland und erntete immer wieder Applaus für seine deutlichen Worte.

Herbert Reul, geboren am 31. August 1952 in Langenfeld/Rheinland, ist seit 2017 Innenminister von Nordrhein-Westfalen und gehört der CDU an. Vor seiner Zeit als Innenminister war er unter anderem Europaabgeordneter (2004–2017) und Vorsitzender der nordrhein-westfälischen CDU-Landtagsfraktion (1991–2004). Als Mitglied des Europäischen Parlaments befasste er sich intensiv mit Fragen der Netzpolitik, des Datenschutzes und der inneren Sicherheit. Insbesondere setzte er sich für eine bessere grenzüberschreitende Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden innerhalb der EU ein.

Seit seinem Amtsantritt als Innenminister Nordrhein-Westfalens verfolgt Reul eine harte Linie gegen Clankriminalität, Extremismus und organisierte Kriminalität. Unter seiner Führung wurde das Polizeigesetz von Nordrhein-Westfalen verschärft, was eine intensivere Überwachung und eine erweiterte Befugnis für Sicherheitsbehörden ermöglichte. Diese Maßnahmen wurden teils scharf kritisiert, unter anderem von Bürgerrechtsorganisationen, fanden aber auch breite Unterstützung in der Bevölkerung, da sie zu einer verbesserten Sicherheitslage führten.

Besonders hob Reul die veränderten Rahmenbedingungen hervor, die den Behörden neue Herausforderungen auferlegen: „Die Gewalt hat sich verändert. Jugendliche konsumieren täglich Gewalt im Internet und stumpfen dabei ab.“ Er forderte daher eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Schulen und Polizei, um frühzeitig präventiv einzugreifen. „Wir überlegen verstärkt in Schulen reinzugehen“, sagte er. Eine intensivere Kooperation zwischen Polizei, Staatsanwaltschaften und Justiz sei essenziell, um wirksamer gegen Straftaten vorzugehen. Dabei betonte er die Bedeutung von klaren Regeln und erklärte: „Ohne Regeln funktioniert eine Gesellschaft nicht.“

In der anschließenden Fragerunde kamen auch konkrete Sorgen der Bürger zur Sprache. Ein Schüler aus Netphen berichtete von einer Massenschlägerei an seiner Schule und äußerte seine Angst vor wachsender Gewalt. Junge Teilnehmer thematisierten zudem Probleme mit linksextremen Gruppierungen. Reul zeigte sich offen für die Anliegen. Gleichzeitig betonte er, dass Regelungen notwendig seien, um die Sicherheit der Bürger zu gewährleisten. Er unterstrich, dass eine bessere Vernetzung der Sicherheitsbehörden dringend erforderlich sei und dass Staatsanwaltschaften, Polizei und andere Instanzen enger zusammenarbeiten müssten.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Sicherheitsvorkehrungen. Bereits vor der Ankunft des Ministers hatte die Polizei den Veranstaltungsort gesichert. Das Siegener Sicherheitsunternehmen Bender & Bender sorgte für zusätzlichen Schutz der Gäste. Es herrschte eine offene und sachliche Atmosphäre, in der Bürger und Experten auf Augenhöhe diskutierten.

Auch Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto brachte ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Sie schilderte die Herausforderungen, mit denen Polizisten im ländlichen Raum konfrontiert sind, und sprach über mögliche Verbesserungen für die Sicherheitslage in Siegen-Wittgenstein. Kriminalhauptkommissarin Susanne Otto, eine erfahrene Fachfrau, die genau weiß, wovon sie spricht, da sie beruflich tiefgehende Einblicke in den Polizeialltag hat. Sie betonte, dass es wichtig sei, auch die soziale Prävention nicht zu vernachlässigen und Maßnahmen zu entwickeln, um Jugendliche frühzeitig von kriminellen Karrieren abzuhalten.

Die CDU Siegen-Wittgenstein zog sicherlich ein positives Fazit der Veranstaltung. „Es braucht klare Worte und entschlossenes Handeln, um die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten“, so Benedikt Büdenbender.

Im Saal waren Siegener Persönlichkeiten wie Volkmar Klein (MdB), Jens Kamieth (MdL), Paul Breuer, ehemaliger Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein, Siegens Bürgermeister Steffen Mues und andere anwesend. Büdenbender begrüßte auch Vertreter verschiedenster Blaulichtorganisationen wie Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr.

Büdenbender betonte, dass es im Siegerland keine rechtsfreien Räume geben dürfe. Alle Menschen im Kreis Siegen-Wittgenstein sollten sich ohne Angst bewegen können. Er sprach von einem Staat, der die Menschen schützt, und lobte die hervorragende Arbeit der Blaulichtorganisationen im Kreis Siegen. Seine Meinung: „Wir müssen die Rechte der Opfer stärken, und das Vorgehen gegen Täter muss härter und konsequenter bestraft werden. Wir sollten nicht zulassen, dass Kriminelle dem Staat auf der Nase herumtanzen.“

Benedikt Büdenbender bewirbt sich bei der Bundestagswahl um die Stimme der Bürger. Er stellte Susanne Otto vor, die Landratskandidatin und Kriminalhauptkommissarin, die bestens vertraut ist mit dem, was wir unter Sicherheit verstehen. Nach den Reden von Susanne Otto und Herbert Reul moderierte er die Fragerunde.

Susanne Otto, Landratskandidatin der CDU, begann ihre Rede mit einem herzlichen Gruß an Innenminister Herbert Reul und betonte, wie sehr sie sich freue, dass er zu Gast im CAMPUS Buschhütten der Firma Achenbach sei. „Achenbach Buschhütten ist ein unabhängiges, inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 570 Jahren Geschichte. Hier sind wir zu Gast in einem Unternehmen, das für Zuverlässigkeit, Innovationen, Weitblick und gesellschaftliche Verantwortung steht“, sagte Otto.

Sie sprach sich für eine starke Wirtschaft aus, die auf sicheren Rahmenbedingungen, wettbewerbsfähigen Energiepreisen und weniger Bürokratie basiert – worauf das Publikum mit Applaus reagierte. Danach wandte sich Otto dem Thema Sicherheit zu. „Sicherheit hängt von vielen Faktoren ab und lässt sich auch an der polizeilichen Kriminalstatistik messen“, erklärte sie, fügte jedoch hinzu, dass letztlich auch das subjektive Sicherheitsgefühl entscheidend für das Wohlbefinden der Menschen sei.

Otto hob hervor, dass der Kreis Siegen-Wittgenstein im Vergleich zu anderen Regionen eine relativ sichere Gegend sei. Dennoch sei es wichtig, sich kontinuierlich um den Erhalt dieser Sicherheit zu bemühen, Kriminalität zu verhindern und auch die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten. „Sicherheit bedeutet auch, das Thema Migration mit Bedacht und Menschlichkeit zu behandeln – ohne Hass“, so Otto. Sie wolle das Thema Sicherheit umfassend angehen und sprach sich für mehr Sicherheit in Nordrhein-Westfalen sowie eine verbesserte polizeiliche Gefahrenabwehr aus. „Nur durch vernetztes Handeln können wir Probleme lösen“, betonte sie.

Mit Blick auf ihre eigene Arbeit im Bereich Kriminalprävention und Opferschutz verwies Otto auf ihr großes Netzwerk. Sie warnte vor möglichen Großschadensereignissen wie Terror, Pandemien oder Unwettern und betonte, dass all diese Faktoren in ein effektives kommunales Sicherheitsmanagement einbezogen werden müssten. Als erfahrene Kriminalhauptkommissarin wolle sie ihre Kompetenzen und Erfahrungen in der lokalen Sicherheitspolitik und Integrationspolitik als zukünftige Landrätin einbringen.

Otto sprach auch die Herausforderungen an, die mit dem Thema Migration auf kommunaler Ebene verbunden seien, und erinnerte an die abscheuliche Tat in Aschaffenburg. Sie machte deutlich, dass es Straftäter und Gefährder gebe, die ihr Bleiberecht verwirkt hätten. „Diese Probleme möchte ich menschlich angehen“, sagte Otto und unterstrich die Bedeutung der Kommunikation mit den Behörden, wie etwa dem Ausländeramt, als einen wesentlichen Baustein für eine Lösung.

Besonders besorgniserregend sei der Anstieg von Messerstraftaten, bei denen immer häufiger Menschen schwer verletzt oder sogar getötet würden. „Die Bereitschaft, ein Messer mitzuführen und es auch gegen Menschen einzusetzen, hat stark zugenommen“, sagte Otto. Auf kommunaler Ebene wolle sie sich gemeinsam mit der CDU in die Pflicht nehmen, dieses Problem mit Herz und Verstand zu lösen. Transparenz und Ehrlichkeit seien für sie dabei entscheidend.

Zum Abschluss ihrer Rede sprach Otto den freiwilligen Rettungsdiensten, der Feuerwehr und dem THW ihre Unterstützung aus. Sie wolle für mehr Ehrenamt werben und gemeinsam mit der Bevölkerung eine sichere Zukunft schaffen. „Wie auch Herbert Reul in der CDU, bin ich der Meinung, dass wir keine heiße Luft brauchen. Das bringt uns nicht weiter. Wir brauchen Mut, um unseren Kreis jeden Tag besser zu machen“, sagte sie und übergab das Wort an Minister Herbert Reul.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

